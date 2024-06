Accordo storico alle Hawaii: questi ragazzi vincono la prima causa sul clima che affronta l’inquinamento causato dai trasporti

Più di 10 giovani provenienti da tutte le isole hawaiane hanno portato il caso "Navahine contro Hawai'i Department of Transportation", la prima causa costituzionale sul clima condota da giovani che affronta l'inquinamento climatico causato dal settore dei trasporti

Era il 2022 quando 13 giovani attivisti intentarono una causa contro lo Stato americano delle Hawaii, accusandolo di violare i loro diritti costituzionali per dare priorità alla costruzione e all’espansione di infrastrutture stradali. Ora il Governo è sceso a un patto storico, promettendo di accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti.

L’accordo stabilisce un quadro – le Hawaii svilupperanno una tabella di marcia per raggiungere emissioni zero per i suoi sistemi di trasporto aereo, via terra, via mare e all’interno dell’isola entro il 2045 – che offre un modello replicabile per la decarbonizzazione dei sistemi di trasporto negli Stati Uniti e nel mondo.

Si tratta anche del primo accordo transattivo di questo tipo, in cui gli imputati di un Governo decidono di risolvere un caso costituzionale sul clima in collaborazione con giovani querelanti, impegnandosi ad apportare cambiamenti globali.

La passione dimostrata da questi giovani nel difendere un futuro sano e sostenibile per la loro generazione e per quelle future è encomiabile – ha dichiarato il governatore Josh Green. Questo accordo ci informa sul modo in cui noi, come Stato, possiamo procedere al meglio per raggiungere obiettivi sostenibili e, inoltre, possiamo sicuramente aspettarci di vedere questi e altri giovani delle Hawaii continuare a farsi avanti per costruire il tipo di futuro che desiderano.

L’accordo è stato annunciato pochi giorni prima che il caso arrivasse in aula, con i giovani rappresentati dagli avvocati delle organizzazioni non profit Earthjustice e Our Children’s Trust.

This lawsuit in Hawaiʻi highlights the urgent need for governments to prioritize climate action. We must listen to our youth and work toward a sustainable future for all. https://t.co/OyeIUunbyU — Earthjustice (@Earthjustice) June 23, 2024

Navahine contro Hawai’i Department of Transportation è stata la prima causa costituzionale sul clima promossa da giovani per affrontare l’inquinamento climatico del settore dei trasporti: in base all’accordo, il Dipartimento delle Hawaii dovrà prendere provvedimenti, tra cui l’elaborazione di un piano di riduzione dei gas serra entro un anno e investimenti ambiziosi in infrastrutture di trasporto pulite, tra cui il completamento delle reti pedonali, ciclabili e di transito entro cinque anni.

Un minimo di 40 milioni di dollari andrà all’espansione della rete pubblica di ricarica dei veicoli elettrici entro il 2030, mentre il Dipartimento darà priorità alla riduzione dei gas serra e un consiglio di giovani volontari verrà formato a supporto del ministero per i suoi impegni climatici. Un bellissimo impegno, no?

