La cascata brasiliana che si è prosciugata per la prima volta nella sua storia a causa della siccità

La Cascata di Bom Despacho si è completamente prosciugata per la prima volta nella sua storia per via della mancanza di pioggia negli ultimi tre mesi

La Cascata di Bom Despacho, situata a Santa Cruz de Minas in Brasile, è una storica attrazione turistica che si trova lungo l’antico percorso dell’Estrada Real. Questa via, risalente al periodo coloniale, era utilizzata per il trasporto di oro e diamanti tra Minas Gerais e Rio de Janeiro.

La cascata, conosciuta per le sue acque limpide e il paesaggio suggestivo, è una meta molto amata dai visitatori della regione, specialmente per la sua bellezza naturale e il valore storico. Tuttavia, a causa di una siccità senza precedenti che ha colpito gran parte del Brasile, la cascata si è completamente prosciugata per la prima volta nella sua storia.

La regione non vede piogge da oltre tre mesi, aggravando la crisi idrica e causando un impatto devastante sull’ecosistema locale. Le autorità locali, tra cui il portavoce del comune Augusto César, hanno confermato che l’acqua della cascata ha iniziato a diminuire circa 15 giorni fa, fino a prosciugarsi completamente. In passato, anche durante altri periodi di siccità, la cascata aveva sempre mantenuto un minimo flusso d’acqua, ma quest’anno la situazione è drammatica.

Ridotto anche l’afflusso turistico

Oltre ai gravi danni ambientali, la siccità ha avuto un impatto significativo sul turismo della zona. Le visite alla cascata, una delle principali attrazioni di Santa Cruz de Minas, sono diminuite dell’80%, secondo le autorità municipali.

Molti turisti, abituati a vedere la cascata in tutto il suo splendore, sono rimasti scioccati nel constatare che l’acqua è completamente scomparsa, riducendo anche l’attrattiva del luogo. La cascata, che un tempo rappresentava un punto di riferimento per chi percorreva l’Estrada Real, oggi è segnata da rocce asciutte e pozze di acqua stagnante.

Gli esperti attribuiscono questa crisi a una combinazione di fattori naturali, come il fenomeno climatico El Niño, e l’impatto umano, con il cambiamento climatico e la deforestazione che aggravano la situazione. Le autorità locali sperano che l’arrivo della stagione delle piogge possa restituire vita alla cascata, ma per il momento non ci sono previsioni ottimistiche a breve termine.

