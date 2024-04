Campi Flegrei: riprende lo sciame sismico, forti scosse avvertite anche a Napoli

❌ #Napoli #CampiFlegrei, registrate scosse #terremoto Md tra 3.1 e 3.7. Al momento alle sale operative #vigilidelfuoco non sono stati segnalati danni. In atto interventi per aperture porte di abitazioni lasciate rapidamente durante le scosse [#14aprile 10:45] pic.twitter.com/eKI1PelRy5

