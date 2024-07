Campi Flegrei: registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0

Tremano i Campi Flegrei, dove in data odierna è stato avvertito un forte sisma. La scossa ha magnitudo 4.0 secondo i dati rilasciati dall'INGV

Trema forte la terra in Campania, dove un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato a ora di pranzo nella giornata di oggi, venerdì 26 luglio, dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Dalla tarda mattinata è in corso uno sciame sismico in zona Campi Flegrei. Il brusco sisma è avvenuto alle ore 13.46 e ha come epicentro il golfo di Pozzuoli. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV a una profondità di 4 km.

Grandissima la paura dei degli abitanti, che hanno percepito nitidamente il terremoto in vari distretti. Anche i residenti di diversi quartieri del Napoletano hanno avvertito la scossa e l’hanno descritta come “pesante e lunga“.

Non risulterebbero danni, ma seguono continui aggiornamenti. Il Comune di Pozzuoli ha invitato i suoi cittadini a mettersi in contatto con la Centrale operativa della Polizia municipale al 081/8551891 o la Protezione Civile al 081/18894400 per segnalazioni.

La circolazione ferroviaria delle Linee flegree è stata intanto temporaneamente sospesa per verifiche agli impianti. Nell’area interessata dal terremoto, è inoltre franato un costone di una spiaggia di Bacoli.

Fonte: INGV

