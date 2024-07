Lo scioglimento dei ghiacci sta modificando la durata dei giorni e l’asse di rotazione del nostro Pianeta

Il cambiamento climatico con lo scioglimento dei ghiacciai sta modificando sia la durata del giorno terrestre che l'asse di rotazione del nostro Pianeta

Le recenti scoperte scientifiche hanno rivelato che il cambiamento climatico non solo altera il nostro ambiente ma ha effetti tangibili anche sulla fisica della Terra stessa. Due studi condotti dal Politecnico federale di Zurigo hanno dimostrato che lo scioglimento dei ghiacci sta modificando sia la durata del giorno terrestre che l’asse di rotazione del nostro Pianeta.

Quando le calotte polari e i ghiacciai si sciolgono, l’acqua che si libera si redistribuisce negli oceani e tende a spostarsi verso l’Equatore. Questo processo ha un impatto simile a quello che si osserva quando una pattinatrice con le braccia distese rallenta il suo giro avvicinando o allontanando le braccia dal corpo.

Per la Terra, ciò significa che il peso si sposta lontano dai poli e l’asse di rotazione cambia, causando un rallentamento della rotazione terrestre. Gli studi indicano che, sebbene nel XX secolo la durata del giorno sia diminuita di circa 0,3 millisecondi per secolo, dal 2000 in poi questo rallentamento ha accelerato, arrivando a circa 1,33 millisecondi per secolo.

Tale interazione influisce sulla dinamica del nucleo del Pianeta

Questa variazione, sebbene piccola, ha significative implicazioni per la tecnologia moderna. I sistemi di navigazione satellitare, i GPS e le missioni spaziali devono tener conto di questi cambiamenti per garantire precisione nelle operazioni. Ad esempio, un errore anche minimo nella rotazione terrestre può compromettere l’atterraggio di una sonda spaziale su un altro pianeta.

Inoltre lo spostamento delle masse d’acqua influisce anche sull’asse di rotazione terrestre. Questo asse, che non è fisso, si muove di alcuni centimetri all’anno e di metri per secolo, un fenomeno accentuato dal cambiamento climatico.

Studi recenti suggeriscono che l’interazione tra la redistribuzione delle masse d’acqua e i movimenti nel mantello terrestre influisca anche sulla dinamica del nucleo del Pianeta. Questi risultati, basati su modelli di intelligenza artificiale e simulazioni fisiche, rivelano come le azioni umane stiano avendo un impatto su scala globale, influenzando non solo il nostro ambiente ma anche le fondamenta della fisica terrestre.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: Proceedings of the National Academy of Sciences / Nature geoscience

Ti potrebbe interessare anche: