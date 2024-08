Caldo anomalo: anche l’Antartide sta affrontando un’ondata di calore da record (con +10°C sopra la media)

Il Polo Sud sta soffrendo un'ondata di calore senza precedenti con picchi fino a 28°C in più. Un segnale che non possiamo ignorare

Anche l’Antartide, nel cuore dell’inverno, è stato scosso da un’ondata di calore senza precedenti, con temperature che hanno sfidato ogni aspettativa. Mentre il mondo intero è alle prese con un caldo record, il continente bianco ha registrato temperature di 10°C sopra la media, con picchi di 28°C in più rispetto al solito.

Un inverno bollente

Luglio, il mese più freddo dell’anno per l’emisfero australe, ha visto l’Antartide trasformarsi in un paesaggio surreale. “Di solito non puoi guardare solo a un mese per un trend climatico, ma è esattamente in linea con ciò che prevedono i modelli”, ha affermato a The Guardian Michael Dukes, direttore delle previsioni di MetDesk. “In Antartide, in genere, quel tipo di riscaldamento in inverno e il suo proseguimento nei mesi estivi possono portare al collasso delle calotte glaciali“.

Ghiaccio che scompare

Gli scienziati del clima hanno da tempo previsto che gli effetti più gravi del cambiamento climatico si sarebbero manifestati nelle regioni polari, e l’ondata di calore in Antartide ne è una conferma. Zeke Hausfather, ricercatore scientifico presso Berkeley Earth, ha affermato che l’ondata di calore in Antartide è stata “sicuramente una delle cause principali dell’impennata delle temperature globali delle ultime settimane”. “L’Antartide nel suo complesso si è riscaldata insieme al mondo negli ultimi 50 anni, e per dirla tutta 150 anni, quindi ogni ondata di calore parte da quella ‘baseline’ elevata”, ha spiegato. “Ma è sicuro dire che la maggior parte del picco dell’ultimo mese è stato causato dall’ondata di calore”.

El Niño e il vortice polare

Secondo gli scienziati, le cause di questa ondata di calore sono molteplici. Da un lato, il potente El Niño, fenomeno climatico noto per amplificare il riscaldamento globale, sta giocando un ruolo cruciale. Dall’altro, l’indebolimento del vortice polare, il guardiano del freddo antartico, ha aperto le porte a temperature più elevate.

Jamin Greenbaum, geofisico presso lo Scripps Institution of Oceanography dell’Università della California di San Diego, ha affermato di essere “preoccupato per ciò che riserva il futuro a questa regione negli anni a venire”. “La maggior parte delle mie spedizioni sul campo sono state nell’Antartide orientale, dove ho visto un crescente scioglimento nel corso degli anni”, ha affermato. “Sebbene sia ovviamente allarmato nel vedere questi resoconti del vortice polare indebolito che causa la tremenda ondata di calore lì, non sono nemmeno sorpreso considerando che questo è tristemente un risultato previsto del cambiamento climatico”.

Eye-opening sign that climate change is starting to really transform the planet… https://t.co/hlBPEGw3lE — Jonathan Overpeck (@GreatLakesPeck) August 1, 2024

Questa non è la prima volta che l’Antartide affronta temperature così elevate. Nel 2022, un’ondata di calore simile ha causato il crollo di una porzione di calotta glaciale grande quanto Roma. Un evento che ha lasciato cicatrici profonde sul continente e ha acceso i riflettori sulla fragilità di questo ecosistema unico. Jonathan Overpeck, climatologo presso la School for Environment and Sustainability dell’Università del Michigan, ha affermato su X che l’ondata di calore è stata un “segnale che il cambiamento climatico sta iniziando a trasformare davvero il pianeta”.

