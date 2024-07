Lo YouTuber MrBeast ha rimosso 15 milioni di kg di rifiuti dagli oceani (con la sua Team Seas)

MrBeast con Team Seas ha l’obiettivo di combattere l’inquinamento marino: grazie al supporto di Ocean Conservancy e The Ocean Cleanup ha rimosso oltre 15 milioni di kg di rifiuti dagli oceani

Il noto YouTuber Jimmy Donaldson, meglio conosciuto come MrBeast, ha recentemente annunciato un traguardo straordinario per la sua iniziativa di conservazione marittima, Team Seas. Avviata nell’ottobre 2021 con l’ambizioso obiettivo di raccogliere 30 milioni di dollari per eliminare altrettante libbre di rifiuti dagli oceani.

Team Seas ha superato le aspettative rimuovendo oltre 34 milioni di libbre (circa 15 milioni) di spazzatura dai mari e dalle spiagge di tutto il mondo. MrBeast, che detiene il record di più grande seguito su YouTube, ha lanciato Team Seas come una continuazione del suo precedente progetto, Team Trees.

Mentre Team Trees si è concentrato sulla piantagione di alberi, Team Seas ha puntato a combattere l’inquinamento marino, collaborando con le organizzazioni Ocean . Questi sforzi hanno attratto il supporto di centinaia di creatori di contenuti e figure pubbliche, contribuendo a raccogliere oltre 33 milioni di dollari da donatori di più di 200 paesi.

Una delle più grandi campagne di crowdfunding

L’iniziativa ha ricevuto un ampio riconoscimento grazie all’ampio coinvolgimento della comunità online, con oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni video e più di 20.000 canali social che hanno partecipato alla campagna. Mark Rober, collaboratore di MrBeast nel progetto, ha sottolineato l’impatto positivo di questa mobilitazione globale, definendola come una delle più grandi campagne di crowdfunding guidate dai creatori di contenuti nella storia di Internet.

Questo successo non solo dimostra l’efficacia delle campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi sui social media, ma mette anche in luce la capacità di grandi numeri di persone di unire le forze per affrontare problemi ambientali cruciali. Con il raggiungimento di questo obiettivo, MrBeast e Rober hanno dimostrato che anche azioni su vasta scala possono partire da iniziative di crowdfunding ben organizzate.

Guardando al futuro, Rober ha accennato a nuove e ambiziose iniziative, suggerendo che Team Seas potrebbe essere solo l’inizio di ulteriori progetti per il miglioramento del nostro pianeta. Con il sostegno continuo della comunità online, c’è ottimismo su ciò che queste iniziative future potrebbero realizzare.

