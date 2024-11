Trasformare le foglie cadute in carta: Valentyn Frechka è arrivato secondo al “Young Inventors Prize”

Valentyn Frechka ha ottenuto il secondo posto al “Young Inventors Prize” dell’European Inventor Award 2024 grazie alla sua tecnologia che trasforma le foglie cadute in carta

Valentyn Frechka, giovane scienziato ucraino di 23 anni, ha ottenuto il secondo posto al prestigioso premio “Young Inventors Prize” dell’European Inventor Award 2024, per la sua innovativa tecnologia che trasforma le foglie cadute in carta di cui vi avevamo già parlato.

Questa scoperta è nata dalla sua passione per l’ambiente, ispirata fin da piccolo dai paesaggi dei Carpazi e supportata da un progetto scolastico sulla chimica. Frechka ha creato Releaf Paper nel 2020, azienda che produce carta sostenibile, eliminando la necessità di abbattere alberi per ottenere cellulosa.

La tecnologia di Releaf Paper è avanzata e si distingue per il processo eco-compatibile: le foglie raccolte in contesti urbani vengono lavorate senza l’utilizzo di sostanze chimiche pericolose, riducendo le emissioni di CO₂ del 78% rispetto ai metodi convenzionali.

In pratica, Releaf impiega 2,3 tonnellate di foglie per produrre una tonnellata di cellulosa, evitando il sacrificio di circa 17 alberi. Oltre a risparmiare alberi, il processo utilizza tre volte meno energia e quindici volte meno acqua rispetto alla tradizionale produzione di carta derivata dal legno, riducendo drasticamente l’impatto ambientale.

Come avviene il processo per trasformare le foglie in cellulosa

Frechka e il suo team non si limitano a creare carta sostenibile ma mirano anche a ridurre gli sprechi di foglie che solitamente vengono bruciate o lasciate decomporre, con un impatto ambientale negativo. Il processo prevede una serie di passaggi per trasformare le foglie in cellulosa.

Dapprima le foglie vengono raccolte e pulite, quindi trasformate in granuli e lavorate in reattori a bassa intensità di acqua ed energia. Questo approccio consente di recuperare anche la lignina, sottoprodotto che può essere riutilizzato come fertilizzante, chiudendo così il ciclo di produzione in maniera sostenibile.

La storia personale di Frechka ha avuto una svolta nel 2022 con l’invasione dell’Ucraina. Costretto a lasciare il suo paese, si è trasferito in Francia, dove ha ampliato la produzione industriale e collaborato con grandi clienti come L’Oréal e Chanel, promuovendo la sua tecnologia su scala internazionale. Attualmente, Releaf Paper ha avviato piani di espansione per incrementare la produzione di imballaggi sostenibili in tutta Europa.

L’innovazione di Releaf Paper è in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare per quanto riguarda la riduzione della deforestazione e la promozione di consumi e produzioni responsabili. Grazie a queste caratteristiche, Frechka e la sua azienda rappresentano un esempio di come l’ingegno giovanile possa contribuire a un futuro più verde e sostenibile.

Fonte: Governo Ucraino

