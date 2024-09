Questa start up ha raccolto 1,8 milioni di kg di rifiuti in 4 anni in uno dei fiumi più inquinati al mondo

4ocean sta cercando di porre un freno all’inquinamento da plastica del fiume Motagua, in Guatemala. In 4 anni ha raccolto 1,8 milioni di kg di rifiuti

Nel corso dell’ultimo decennio, l’inquinamento da plastica è diventata una delle principali emergenze ambientali. Un esempio evidente di questa problematica è il fiume Motagua, in Guatemala, che trasporta annualmente circa 18 milioni di kg di rifiuti plastici nell’oceano.

Si stima che il fiume sia responsabile del 2% della plastica che finisce negli oceani ogni anno. Per combattere questo fenomeno, diverse organizzazioni stanno lavorando attivamente alla pulizia e sensibilizzazione locale. Una delle iniziative più importanti è portata avanti da 4ocean, una startup americana nata con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento da plastica negli oceani.

Fondata nel 2017 da Alex Schulze e Andrew Cooper, l’azienda ha esteso le sue operazioni a Paesi come il Guatemala, l’Indonesia e gli Stati Uniti. Il loro approccio include non solo la raccolta dei rifiuti, ma anche il loro riutilizzo creativo, trasformando i detriti in prodotti come braccialetti e materiali da costruzione.

Tutti i numeri di 4ocean

In Guatemala, 4ocean ha implementato un braccio di contenimento a monte del fiume Motagua, progettato per intercettare i detriti plastici prima che raggiungano il mare. Questo sistema sta funzionando alla grande dato che ha intercettato l’incredibile cifra di oltre 31.000 kg di rifiuti in un anno.

Da quando sono iniziate le operazioni di pulizia nel 2020, 4ocean ha raggiunto un traguardo importantissimo. Ha infatti estratto 1,8 milioni di kg di detriti e rifiuti, con il team che raccoglie in media 327 kg al giorno. Tuttavia le sfide sono molteplici, in particolare durante la stagione delle piogge, quando le forti correnti possono danneggiare le barriere installate.

Oltre al lavoro di pulizia, 4ocean si concentra sull’educazione delle comunità locali, promuovendo la consapevolezza sull’importanza di ridurre l’inquinamento e gestire i rifiuti in modo responsabile. L’azienda collabora con la popolazione locale, assumendo lavoratori per raccogliere i rifiuti e diffondere la consapevolezza ambientale.

Nonostante i risultati ottenuti, il fondatore di 4ocean, Schulze, sottolinea che la pulizia da sola non risolverà il problema. La soluzione a lungo termine richiede cambiamenti nella produzione e nell’uso della plastica, accompagnati da un’educazione diffusa e globale.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: