Il supermercato che recupera il cibo in scadenza contro gli sprechi alimentari (spoiler: non è in Italia)

A Edimburgo il progetto Shrub Coop si distingue come un esempio virtuoso di sostenibilità e accessibilità. Situato nel cuore della capitale scozzese, questo negozio comunitario ha una missione chiara: ridurre gli sprechi alimentari e offrire cibo di qualità a prezzi accessibili per tutti. In una città nota per i costi elevati, Shrub Coop rappresenta una soluzione conveniente e solidale.

Nel cuore del progetto ci sono i volontari che, in bicicletta, si occupano di recuperare cibo in scadenza dai supermercati locali. Questo cibo, che altrimenti verrebbe gettato, viene utilizzato nella cucina del negozio o rivenduto, permettendo di abbattere i costi.

Grazie a questo sistema, Shrub Coop riesce a offrire cibo vegetale a prezzi molto più bassi rispetto alla media della città. Questa iniziativa non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, riducendo lo spreco di cibo, ma permette anche a chi ha meno risorse di accedere a pasti sani e di qualità.

L’idea alla base di Shrub Coop è semplice: recuperare il cibo in scadenza che i supermercati altrimenti butterebbero, rimetterlo in vendita in cambio di una piccola donazione o utilizzarlo per cucinare piatti da offrire alla comunità. In questo modo si supportano anche le persone del quartiere, creando un circolo virtuoso di solidarietà.

La cooperativa non si limita solo al cibo: organizza eventi, corsi e laboratori per educare la popolazione locale a uno stile di vita più sostenibile. Questo progetto mira a sensibilizzare le persone su temi come la riduzione degli sprechi, il consumo consapevole e l’autosufficienza alimentare, facendo di Edimburgo un esempio di innovazione sociale.

Fonte: Shrub Coop

