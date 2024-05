Basta profumatori per wc abbandonati sulle spiagge: ti mostro come crearne uno (senza plastica)

Tanti, troppi profumatori per wc vengono raccolti sulle spiagge. Per porre fine a questo disastro ambientale, è possibile creare dei profumatori utilizzando alcuni semplici ingredienti e soprattutto senza plastica

Tra i tanti oggetti in plastica che si trovano ammassati sulle spiagge, come ci raccontano gli amici di Archeoplastica (seguiteli su Instagram, a proposito!), ci sono anche i profumatori per wc. Sì, quei piccoli dispositivi colorati di ogni forma e misura che si agganciano al bordo del water e rilasciano una fragranza fresca con l’uso. Ma cosa ci fanno in spiaggia?

La presenza di questi profumatori sulle coste rimane un enigma. Forse sono stati scaricati in mare dalle imbarcazioni? O forse sono finiti accidentalmente in acqua per altre ragioni? La verità è che il loro destino è spesso sconosciuto, ma il fatto che finiscano in spiaggia è una realtà da non trascurare.

La plastica, di cui sono principalmente composti questi profumatori, è nota per la sua persistenza nell’ambiente, quindi potrebbero impiegare molto tempo per degradarsi completamente. Tuttavia, c’è un lato positivo a questa storia. Possiamo infatti considerare di affidarci ad alternative più sostenibili per mantenere i nostri bagni freschi e profumati.

Come farne uno senza utilizzare la plastica

Una soluzione potrebbe essere quella di realizzare da sé i propri profumatori per wc in casa, senza l’uso della plastica. In che modo? Con ingredienti come bicarbonato di sodio, acido citrico, oli essenziali e acqua, è possibile creare delle pastiglie profumate che si sciolgono nell’acqua del water.

Questo non solo ci permette di prendere cura del nostro bagno in modo eco-friendly, ma ci offre anche l’opportunità di ridurre l’impatto ambientale legato all’uso e allo smaltimento dei profumatori tradizionali.

Tutto ciò che serve è utilizzare dei piccoli stampi e mescolare questi ingredienti ed il gioco è fatto. In questo modo ci si potrà prendere cura del proprio wc senza utilizzare la plastica e dunque senza correre il rischio che tali rifiuti possano viaggiare attraverso gli ecosistemi marini e arrivare sulle nostre coste.

