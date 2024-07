Funerale “a pedali”: questa agenzia funebre utilizza un quadriciclo elettrico come carro funebre

Anche il settore delle pompe funebri può impegnarsi per la sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale delle operazioni quotidiane. Lo dimostra questo innovativo quadriciclo elettrico trasformato in un carro funebre

Jürgen Dahlfeld, fondatore di un’agenzia di pompe funebri con sede in Germania, ha adottato un approccio innovativo per rendere i suoi servizi più ecologici: ha investito in un quadriciclo elettrico della Veload, personalizzandolo per utilizzarlo come carro funebre.

Questa decisione mira a ridurre l’impatto ambientale associato al trasporto dei defunti, evitando l’uso di carri funebri tradizionali che possono essere inquinanti. La Veload è una cargo bike progettata per una o due persone e può trasportare fino a 200 kg di carico utile.

Il quadriciclo elettrico si distingue per il suo ampio vano di carico nella parte posteriore, che è stato adattato da Dahlfeld per ospitare bare in modo sicuro durante i trasporti. Questo veicolo è lungo 2,80 metri e largo 1,25 metri, con una capacità massima di 400 kg, rendendolo idoneo per vari tipi di merci e completamente conforme agli standard europei.

La versione originale costa 14.000 euro

Dahlfeld ha enfatizzato che l’utilizzo del quadriciclo non ha avuto impatti negativi sulla vita quotidiana della sua famiglia, sottolineando il suo impegno a mantenere una modalità di vita sostenibile senza l’uso di un’auto personale, cosa che fa da oltre nove anni.

Nonostante il peso maggiore rispetto alle bici da carico tradizionali, la Veload offre un’autonomia rispettabile di circa 60 km con una singola carica della sua batteria al litio ferro fosfato da 1.400 Wh. Equipaggiata con un motore Heinzmann CargoPower R111, assiste i ciclisti fino a una velocità massima di 25 km/h, in linea con le normative europee.

Questa cargo bike può essere utilizzata su piste ciclabili senza la necessità di una patente di guida, rafforzando ulteriormente il suo appeal per applicazioni urbanistiche e ambientali. Il prezzo? 14.000 euro, ma non è chiaro quanto sia costata la personalizzazione per farla diventare un carro funebre a tutti gli effetti.

Fonte: Das Zeitliche Segnen

