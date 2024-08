Quest’uomo è il “Messia delle Piante”: ha dedicato la sua vita a salvare specie vegetali che altrimenti sarebbero scomparse

Carlos Magdalena ha una missione: salvare le piante in pericolo di estinzione, viaggiando in tutto il mondo per trovarle e proteggerle

Carlos Magdalena, noto come il “Messia delle Piante”, ha dedicato la sua vita a preservare la biodiversità e a salvare le piante in pericolo di estinzione. Botanico e orticoltore presso i Royal Botanic Gardens di Londra, Magdalena è diventato una figura di spicco nel mondo della botanica grazie al suo impegno nel recuperare specie vegetali rare e minacciate.

Il soprannome “Messia delle Piante” gli è stato attribuito nel 2010 da un giornale spagnolo, e benché inizialmente lo trovasse pretenzioso, ha finito per accettarlo, riconoscendo che riflette la sua dedizione alla causa. Magdalena non si limita a prendersi cura delle piante tropicali nella serra londinese, ma si spinge oltre, viaggiando in tutto il mondo per trovare e proteggere piante altrimenti destinate alla scomparsa.

Uno dei suoi successi più noti è il salvataggio del giglio d’acqua più piccolo del mondo, una specie a rischio estinzione che Magdalena ha contribuito a preservare e a far prosperare. Il suo lavoro va ben oltre l’orticoltura tradizionale; Magdalena vede il suo ruolo come una missione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza delle piante e della biodiversità.

A suo dire le piante non ricevono l’attenzione che meritano

È convinto che le piante non ricevano l’attenzione che meritano e si batte per cambiare questa percezione, sottolineando che, proprio come gli animali, anche le piante necessitano di protezione e cura per garantire la salute del pianeta.

Nel suo libro autobiografico, Magdalena racconta le sue avventure e il suo impegno nel salvare specie vegetali in via di estinzione. Le sue pagine sono un appello all’azione, invitando lettori e appassionati di natura a impegnarsi nella salvaguardia dell’ambiente. Magdalena sottolinea che ogni persona può fare la differenza, ispirandosi al famoso detto di Gandhi: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

Per tutti questi motivi Carlos Magdalena è riconosciuto come un esperto botanico, ma anche come un paladino della biodiversità, un uomo che ha dedicato la sua vita a proteggere il verde del nostro pianeta per le future generazioni.

