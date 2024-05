Guarda come hanno rimosso una tonnellata di rifiuti da spiagge e fondali dell’Isola d’Elba (coinvolgendo anche i bambini)

1.000 kg di rifiuti: è questo il bilancio della spazzatura raccolta sulle spiagge e nei fondali dell’Isola d’Elba nell’ambito dell’iniziativa “Mare Pulito”

Si è ripetuta anche quest’anno l’iniziativa “Mare Pulito” all’Isola d’Elba con l’obiettivo di ripulire i fondali e le coste elbane e proteggere la biodiversità. In totale sono stati raccolti quasi 1.000 kg di rifiuti che ora saranno smaltiti grazie al contributo di ESA (Elbana Servizi Ambientali).

Questa manifestazione, nata nel 2010 e organizzata grazie all’impegno dell’Associazione Culturale Sportiva CED e del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ha coinvolto numerosi attori, tra cui subacquei professionisti, volontari, istituzioni locali e organizzazioni ambientaliste.

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione e alla partecipazione attiva di diverse realtà, tra cui Fondazione Acqua dell’Elba, ESA Elbana Servizi Ambientali e Marevivo. Un ampio coinvolgimento che dimostra l’importanza e l’urgenza di unire le forze per affrontare le sfide legate alla tutela dell’ambiente marino.

Hanno partecipato gli alunni di una scuola primaria

Oltre alla pulizia fisica dei rifiuti, questa edizione ha anche promosso la sensibilizzazione e l’educazione ambientale, coinvolgendo attivamente gli alunni della Scuola Primaria Casa del Duca di Portoferraio attraverso il progetto dei Delfini Guardiani dell’Isola.

I piccoli sono stati accompagnati dalle insegnanti e affiancati dai titolari dei centri d’immersione. Un approccio che mira a creare una consapevolezza sin dalle prime fasi di crescita sui temi legati alla protezione dell’ambiente marino, trasmettendo ai più giovani i valori di rispetto e cura verso il mare e la sua biodiversità.

L’evento “Mare Pulito” si inserisce in un contesto più ampio di impegno per la sostenibilità e la protezione dell’Isola d’Elba, come evidenziato dal Manifesto Elba 2035 lanciato da Acqua dell’Elba e Fondazione Acqua dell’Elba. Questo manifesto rappresenta un impegno a lungo termine per creare un’isola sostenibile, attraverso la gestione responsabile dei rifiuti, la valorizzazione della biodiversità e la promozione di pratiche e comportamenti consapevoli.

Iniziative come “Mare Pulito” non solo contribuiscono alla pulizia fisica dell’ambiente, ma anche alla costruzione di una cultura di sostenibilità nei confronti del mare che si spera possa perdurare nel tempo, coinvolgendo e ispirando sempre più persone a prendersi cura del nostro prezioso ecosistema marino.

