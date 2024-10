Helio da Silva, l’eroe che da solo ha piantato oltre 40mila alberi (creando il primo parco lineare di San Paolo)

Helio da Silva ha iniziato a piantare alberi nel 2003 per riqualificare le rive del fiume Tiquatira: ora ne ha piantati più di 40mila creando il Parco Lineare Tiquatira

Helio da Silva, un pensionato brasiliano di 73 anni, ha dedicato oltre vent’anni della sua vita a piantare alberi nella sua città adottiva di San Paolo, trasformando un’area degradata e abbandonata in una rigogliosa oasi verde. La sua impresa ha portato alla creazione del Parco Lineare Tiquatira, una striscia verde lunga 3,2 chilometri e larga 100 metri, incastonata tra due delle strade più trafficate della metropoli brasiliana.

Iniziato come un progetto personale nel 2003, il suo obiettivo è stato quello di riqualificare le rive del fiume Tiquatira, una zona abbandonata che era diventata ritrovo di spacciatori e tossicodipendenti. Da Silva, originario di Promissão, una città a 500 chilometri da San Paolo, ha piantato il suo primo albero nel 2003 e da quel momento non si è più fermato.

Nei primi quattro anni del progetto, ha piantato da solo 5.000 alberi, attirando l’attenzione del comune, che ha riconosciuto l’importanza del suo lavoro dichiarando l’area il primo parco lineare della città. Questo riconoscimento non ha fatto altro che motivare da Silva a continuare il suo impegno per migliorare l’ambiente urbano, piantando specie autoctone e fruttifere per attirare uccelli e animali.

Ogni domenica continua a piantare nuovi alberi

Nel 2020 Helio aveva già piantato più di 25.000 alberi, raggiungendo un tasso di sopravvivenza dell’88%. Grazie ai suoi sforzi, il Parco Lineare Tiquatira è oggi popolato da oltre 45 specie di uccelli che hanno trovato rifugio in questa oasi naturale. Oggi il parco conta più di 41.000 alberi, ma l’obiettivo di Helio è di raggiungere quota 50.000.

Nonostante inizialmente fosse stato considerato “pazzo” per la sua dedizione, Helio è ora considerato un eroe locale, elogiato per la sua visione e il suo impegno nel migliorare la qualità della vita della comunità. Il suo lavoro, oltre a portare benefici ambientali come l’assorbimento dell’acqua piovana, l’ombra e l’aria fresca, ha reso il parco un luogo popolare, con l’aggiunta di attrezzature per il fitness, tavoli da picnic, panchine e aree giochi.

Ogni domenica Helio continua a piantare nuovi alberi, ricevendo spesso l’aiuto di altri volontari che condividono la sua passione per la natura. Da Silva stima di aver investito circa 7.000 dollari all’anno per finanziare il suo progetto, un investimento che considera non solo utile per sé stesso e la sua famiglia, ma anche per l’intera città di San Paolo.

Un impegno che ci ricorda quello di altri eroi ed eroine che amano il Pianeta e che dedicano la loro vita per salvarlo, come Saalumarada Thimmakka: la donna indiana di 111 anni che ha piantato più di 8.000 alberi o Antoine Moses che da solo ha piantato più di 1,3 milioni di alberi in Canada. Semplici persone ma che con i loro gesti stanno facendo tanto, tantissimo per il nostro futuro e che ci ricordano come ognuno di noi possa aiutare, nel nostro piccolo, l’ambiente a sopravvivere ai cambiamenti climatici.

