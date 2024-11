Sai che il Giappone produce legname senza abbattere alberi? È l’antica tecnica del Daisugi

In Giappone, il Daisugi è una tradizionale tecnica di potatura che permette di ottenere legname pregiato senza dover abbattere gli alberi. Questo metodo non solo preserva le foreste, ma consente anche di produrre legno di altissima qualità in modo sostenibile.

Il Giappone è un Paese di tradizioni secolari che non smette mai di sorprendere e ispirare nella ricerca della perfezione. Una delle sue tradizioni fin dal XIV secolo è il Daisugi, una tecnica forestale che permette di ottenere il legno senza abbattere completamente l’albero.

Le origini del Daisugi

Il Daisugi (台杉) è un’antica tecnica giapponese nata nel XIV secolo che consente di ottenere legna senza abbattere gli alberi, un esempio straordinario di sostenibilità e innovazione.

Questa pratica ha avuto origine a Kitayama, un piccolo villaggio montano nei pressi di Kyoto. Le ripide montagne della zona, ricche di rocce e prive di spazio per piantare nuovi alberi, costituivano una sfida per gli abitanti che necessitavano di legno di alta qualità, utilizzato principalmente per costruire sale da tè ed edifici tradizionali. Fu in questo contesto che si sviluppò il Daisugi, una soluzione geniale per ovviare alla scarsità di materia prima.

La tecnica consiste nel potare con precisione i rami inferiori e laterali degli alberi, lasciando crescere solo quelli superiori. Questi rami diventano nuovi tronchi, perfettamente dritti e privi di imperfezioni, trasformando l’albero in una sorta di “allevamento” di legno. Ogni albero di cedro può produrre fino a 100 tronchi contemporaneamente, che vengono raccolti circa ogni 20 anni, garantendo una produzione continua senza compromettere la salute dell’albero madre, che può vivere per secoli.

I cedri vengono potati a mano con molta delicatezza e attenzione ogni due anni, lasciando solo i rami superiori da cui spunteranno nuovi rami molto dritti verso l’alto. A occhio nudo, quando si utilizza questa tecnica, sembra che i cedri siano cresciuti sopra altri cedri.

Questi nuovi germogli crescono in un legno perfettamente uniforme, dritto e completamente privo di nodi, cioè un legno ideale. Da un singolo albero possono nascere fino a un centinaio di germogli alla volta, che producono legno per 200-300 anni prima di esaurirsi.

Oltre alla sua utilità pratica, il Daisugi è oggi un elemento decorativo prezioso nei giardini giapponesi, dove gli alberi modellati secondo questa tecnica simboleggiano l’armonia tra uomo e natura. Questa tradizione, ancora praticata a Kitayama, continua a ispirare come esempio di rispetto per l’ambiente e ingegnosità nella gestione delle risorse.

Il legno ottenuto con questa tecnica è più flessibile del 40% e due volte più resistente

Il metodo è stato originariamente inventato dagli abitanti della regione di Kitayama intorno all’anno 1300 per risolvere il problema della scarsità di materia prima. A quel tempo era in voga una forma di architettura sukiya-zukuri, che utilizzava un legno molto dritto e stilizzato, ma non ce n’era abbastanza per costruire queste case per tutti.

In quella regione c’è poca terra piatta, quindi piantare e far crescere alberi sui pendii ripidi era estremamente difficile. La tecnica Daisugi proponeva di ridurre il numero di piante, accelerare il ciclo di raccolta e produrre legname più denso.

Come sempre accade, le mode passano e nel corso degli anni la domanda di legname prodotto con questa tecnica è diminuita notevolmente. Ma non è scomparsa del tutto, perché sono stati trovati altri usi. Il legno ottenuto con questa tecnica è più flessibile del 40% e due volte più resistente di quello del cedro normale.

Inoltre la sua forma diritta lo rende un materiale perfetto per travi e soffitti che devono essere estetici e resistenti. Il suo consumo è aumentato nelle zone spesso colpite dai tifoni. Anche l’estetica è stata fondamentale per la sopravvivenza del Daisugi. Gli alberi potati con questa tecnica acquisiscono una forma molto particolare e attraente e diventano alleati per la decorazione della casa, il che ne aumenta la richiesta nei giardini ornamentali.

Un modello da seguire

Negli ultimi anni, il Daisugi ha attirato l’attenzione a livello internazionale come esempio virtuoso di gestione forestale sostenibile. In un’epoca in cui la lotta contro la deforestazione è diventata una priorità globale, questa tecnica giapponese si presenta come un modello da seguire. Diverse organizzazioni ambientaliste stanno studiando il metodo per adattarlo a specie di alberi differenti e a contesti climatici diversi, mostrando come la tradizione possa contribuire a soluzioni innovative per la sostenibilità. Il Daisugi non è solo una pratica agricola: è un ponte tra passato e futuro, capace di combinare antichi saperi con le esigenze contemporanee di conservazione ambientale.

Un aspetto meno noto, ma affascinante, è l’impatto culturale del Daisugi sulla percezione del paesaggio giapponese. Gli alberi potati secondo questa tecnica non sono solo fonte di legno di qualità, ma rappresentano un simbolo di equilibrio e armonia con la natura. La loro silhouette unica viene spesso associata alla filosofia zen, che enfatizza il rispetto per la semplicità e la bellezza naturale. Alcuni templi e giardini tradizionali in Giappone utilizzano alberi Daisugi come elementi decorativi, trasformandoli in opere d’arte viventi che richiamano l’attenzione su quanto sia prezioso il rapporto tra uomo e natura.

