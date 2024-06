Qui saranno distribuiti ai bambini oltre 100.000 pacchetti gratis di semi di fiori selvatici

In Colorado i bambini saranno invitati a piantare i semi di fiori selvatici che verranno distribuiti da Generation Wild per salvare gli impollinatori

La Settimana Nazionale di Sensibilizzazione sugli Impollinatori inizia lunedì prossimo, e in Colorado un’iniziativa promettente mira a coinvolgere i bambini nel salvare le api attraverso la distribuzione di semi di fiori selvatici.

L’iniziativa è promossa da Generation Wild, una propaggine di Great Outdoors Colorado (GOCO), un consiglio indipendente finanziato dallo stato creato nel 1992 per preservare e migliorare i parchi, i sentieri, la fauna selvatica e gli spazi aperti del Colorado.

Quest’anno, Generation Wild sta distribuendo oltre 100.000 pacchetti gratuiti di semi di fiori selvatici in vari punti di raccolta, tra cui musei, uffici di Denver Parks and Recreation e biblioteche in tutto lo stato. L’obiettivo è incoraggiare i bambini e le loro famiglie a piantare questi semi nei loro cortili, contribuendo a creare un ambiente più ecologicamente diversificato e favorevole agli impollinatori.

Si spera di coinvolgere i giovani in attività di conservazione pratiche e significative

Secondo un recente rapporto del Dipartimento delle Risorse Naturali del Colorado, il 20% dei bombi del Colorado è a rischio di estinzione. Anche piantare fiori selvatici in piccole aree come i cortili può avere un impatto positivo sull’ecosistema locale, fornendo alle api autoctone un habitat sano. La popolazione di calabroni occidentali, inoltre, è diminuita in Colorado del 72%.

Il Wilderflower Seed Mix, creato in collaborazione con Applewood Seed Co., è disponibile presso oltre 80 scatole Little Free Library e altri siti partner. Con più di 56 milioni di semi distribuiti in tutto lo Stato, l’iniziativa garantisce che tutti i semi siano autoctoni del Colorado, supportando così l’ecosistema locale di api, uccelli e altri animali.

Utilizzando specie floreali adattate al clima del Colorado, si riduce anche il consumo di acqua rispetto alle piante non autoctone. Norm Poppe, CEO di Applewood Seed Co. auspica che sforzi come questo continuino a educare il pubblico sulla conservazione degli impollinatori e sulla necessità di proteggere le api e farfalle autoctone. Per ulteriori informazioni e per scoprire i punti di raccolta locali per i pacchetti di semi, è possibile visitare il sito web di Generation Wild.

Fonte: Generation Wild

