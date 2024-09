Lo chef Derek Sarno ha trasformato un allevamento di polli in un’azienda sostenibile di coltivazione di funghi

Derek Sarno ha trasformato un ex allevamento di polli in un’azienda di coltivazione di funghi per dimostrare che pratiche più sostenibili sono possibili

Derek Sarno, celebre chef e pioniere della cucina a base vegetale, ha guidato un progetto innovativo che ha trasformato un ex allevamento di polli nel Norfolk in un’azienda sostenibile di coltivazione di funghi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Smithy Mushrooms e The Little Mushroom Co., ha lo scopo di dimostrare come le strutture agricole esistenti possano essere riconvertite per pratiche più sostenibili e utili all’ambiente.

Sarno, noto per il suo lavoro come ex responsabile dell’innovazione a base vegetale per Tesco e fondatore di Wicked Kitchen, ha contribuito con la sua esperienza culinaria al successo del progetto. È particolarmente conosciuto per la creazione della “bistecca di criniera di leone”, un piatto vegano che imita le consistenze della carne utilizzando funghi, un ingrediente che ha esplorato per anni nelle sue ricette.

L’azienda agricola, un tempo destinata all’allevamento di polli, è ora utilizzata per coltivare funghi ricchi di nutrienti, con un approccio che richiede meno risorse rispetto all’agricoltura tradizionale, come terra e acqua. Questo tipo di coltivazione rappresenta una nuova frontiera per la sostenibilità alimentare e Sarno spera che possa ispirare altri agricoltori e cuochi a ripensare i loro metodi di produzione e cucina.

Per Sarno si può cambiare il modo in cui il cibo viene coltivato e preparato

Secondo Sarno, la conversione di questo allevamento è più di una semplice sostituzione di polli con funghi; si tratta di ridefinire completamente il modo in cui il cibo viene coltivato e preparato. La sua visione è quella di creare un sistema agricolo più sostenibile, che sia in grado di soddisfare la crescente domanda di alimenti vegetali senza compromettere le risorse naturali.

Il progetto è stato documentato in un cortometraggio prodotto da Oh Brother Creative, che racconta il processo di trasformazione dell’azienda e mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra agricoltori, chef e comunità per raggiungere obiettivi comuni di sostenibilità. Il film non solo documenta la metamorfosi della fattoria, ma invita il pubblico a riflettere sulle possibilità future della produzione alimentare sostenibile.

Attraverso il suo canale YouTube, Sarno continua a promuovere l’utilizzo dei funghi in cucina, mostrando come questo ingrediente possa essere versatile e appagante per chef professionisti e cuochi casalinghi. Con progetti come questo, Sarno spera di spingere sempre più in là i confini della cucina a base vegetale, dimostrando che il futuro dell’alimentazione sostenibile è già in corso.

