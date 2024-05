Quasi 5 ettari di tetti verdi di Amsterdam sono stati trasformati in “spugne” per combattere la siccità

Trasformare i tetti in piccoli giardini con piante che assorbono l’acqua permette di riutilizzare ciò che viene raccolto per scopi domestici: è il progetto Resilio di Amsterdam

Amsterdam ha recentemente trasformato 4,5 ettari di tetti in spugne verdi, dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire l’acqua in modo innovativo e sostenibile. Questo progetto, guidato da Resilio, ha coperto 45.000 metri quadrati di tetti con piante che assorbono l’acqua piovana, contribuendo a rendere la città più resiliente alle inondazioni.

Gli olandesi, noti per la loro competenza nella gestione dell’acqua, hanno adottato il concetto di “città spugna” per combattere le inondazioni urbane. Questo sistema utilizza giardini di piante, muschi e terra sui tetti per assorbire l’acqua piovana e ridurre il rischio di inondazioni.

L’acqua raccolta viene poi riutilizzata per scopi domestici, come lo sciacquone dei servizi igienici, o per irrigare le piante a terra. Un sistema di valvole intelligenti permette di svuotare l’acqua immagazzinata negli scarichi comunali in previsione di forti piogge, garantendo che i tetti possano assorbire l’acqua in eccesso.

Si può aumentare l’efficienza energetica integrando i pannelli solari

Questo approccio ha trasformato lo skyline di Amsterdam, sostituendo piastrelle di terracotta e tegole con giardini verdi e terriccio. Il progetto ha coinvolto diverse aziende e organizzazioni, tra cui Waternet, MetroPolder Company, Rooftop Revolution, che hanno collaborato per installare questa tecnologia nei nuovi edifici. Le piante utilizzate, come felci, muschi, piccoli arbusti e sedum, sono particolarmente adatte a coprire i tetti, migliorando l’efficienza del sistema.

La capacità di assorbimento dell’acqua dei tetti verdi di Amsterdam è impressionante, con oltre 450.000 litri d’acqua raccolti. Questo progetto non solo aiuta a prevenire le inondazioni, ma offre anche benefici in climi secchi come la Spagna, dove la raccolta dell’acqua piovana è fondamentale per ridurre la pressione sulle risorse idriche sotterranee e sui fiumi.

Inoltre l’integrazione di pannelli solari sui tetti verdi può aumentare l’efficienza energetica, poiché l’evaporazione dell’acqua mantiene i pannelli più freschi e migliora la produzione di energia. Questo concetto versatile dimostra che ogni tetto può contribuire in qualche modo alla sostenibilità urbana. Il progetto Resilio rappresenta un modello per le città di tutto il mondo, facendo ben capire come soluzioni innovative e naturali possono rispondere alle sfide climatiche future.

Fonte: RESILIO

