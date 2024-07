Copenaghen premierà i turisti che si spostano con mezzi pubblici o bici (e fanno attività eco-sostenibili)

Copenaghen vuole incentivare i turisti a ridurre il loro impatto ambientale, premiando chi usa i mezzi pubblici per spostarsi e partecipano ad attività eco-sostenibili

Dal 15 luglio, Copenaghen introdurrà un innovativo programma chiamato CopenPay, progettato per incentivare i turisti a ridurre il loro impatto ambientale. Creato dall’ufficio del turismo Wonderful Copenhagen, l’iniziativa premia coloro che si spostano con mezzi pubblici o biciclette e partecipano ad attività eco-sostenibili. Tra i premi offerti ci sono pasti gratuiti, ingressi nei musei e altre agevolazioni.

Il direttore generale di Wonderful Copenhagen, Mikkel Aarø-Hansen, ha spiegato che l’obiettivo è trasformare il turismo da potenziale problema ambientale a una forza positiva. CopenPay si distingue per un approccio proattivo e incentivante, diverso da quello adottato da altre città europee che stanno imponendo restrizioni per limitare il turismo di massa.

Copenaghen, pur non affrontando lo stesso livello di affluenza di città come Parigi o Venezia, sta comunque cercando di gestire l’aumento dei visitatori in modo sostenibile. La città è già riconosciuta come una delle più verdi al mondo.

Vanta un sistema di trasporto pubblico completamente elettrico e un’ampia rete ciclabile utilizzata da molti residenti. Inoltre più di due terzi degli hotel della città possiedono una certificazione ecologica, aderendo a rigorosi standard di sostenibilità. Anche molti ristoranti seguono pratiche eco-friendly.

Tante le iniziative

Il programma CopenPay punta a incoraggiare i turisti ad adottare stili di vita sostenibili simili a quelli degli abitanti locali. Attualmente il programma include 24 attività, con l’obiettivo di ampliarsi ogni anno. Tra le attività partecipanti ci sono musei, ristoranti e attrazioni turistiche.

Ad esempio chi raggiunge CopenHill, una pista di sci artificiale, con mezzi ecologici, potrà fare una discesa gratuita. La raccolta dei rifiuti è particolarmente incentivata: una scuola di surf offrirà un pranzo gratuito a chi dedicherà mezz’ora alla pulizia della spiaggia dopo il corso, e altrettanto farà l’Øens Have, il più grande giardino urbano dell’Europa settentrionale, insieme al parco-mercatino Banegaarden.

La Galleria Nazionale di Danimarca offrirà un workshop su come creare sculture utilizzando i rifiuti di plastica raccolti dai visitatori. Nonostante il programma sia principalmente rivolto ai turisti, anche i residenti di Copenaghen sono invitati a partecipare. L’obiettivo è sensibilizzare tutti verso comportamenti più ecologici, sperando che questo modello possa essere replicato in altre destinazioni turistiche.

