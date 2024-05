Perché questa città belga sta distribuendo gratis più di 2.000 alberi ai residenti?

Anversa vuole diventare sempre più verde, distribuendo gratis 2.000 alberi, ghirlande da appendere tra le case e contribuendo all’acquisto di barili per la raccolta dell’acqua piovana

Anversa sta promuovendo il giardinaggio urbano attraverso il progetto “Buurt in Bloei” che mira a rendere la città più verde e sana. Il comune belga distribuisce gratuitamente 2.000 alberi ai residenti con giardini o spazi non pavimentati fino al 30 settembre. Sono stati selezionati venti tipi di alberi, adatti all’ambiente urbano. Un breve questionario aiuta i cittadini a scegliere l’albero più adatto in base allo spazio e alla luce solare disponibili.

Questa iniziativa mira a rinfrescare la città durante l’estate, migliorare la qualità dell’aria e creare habitat per uccelli e altri animali. Il progetto ha ottenuto grande visibilità grazie a un tram trasformato in un giardino mobile sulla linea 1, che ha ispirato molti cittadini a impegnarsi nel giardinaggio urbano.

Il programma non si limita comunque alla distribuzione di alberi. I residenti del quartiere centrale di Anversa possono richiedere piante per i “giardini di facciata”, ghirlande da appendere tra le case e alberi dal comune. Inoltre il consiglio offre assistenza finanziaria per l’acquisto di barili per la raccolta dell’acqua piovana, utili per innaffiare i giardini.

Tutti i benefici degli orti urbani

Il progetto è stato avviato nel 2022 con notevole successo, portando alla creazione di oltre 200 giardini di facciate, 170 aree alberate e 100 ghirlande. Il consiglio distrettuale si occupa della preparazione del terreno, sollevando le piastrelle della pavimentazione e piantando, mentre i residenti devono mantenere le piante.

I benefici degli orti urbani sono molteplici. Piante e alberi contribuiscono a ridurre l’effetto “isola di calore urbano”, abbassando le temperature nelle città. Migliorano la qualità dell’aria riducendo l’inquinamento e possono attrarre fauna locale come uccelli e scoiattoli. In più il giardinaggio urbano ha un impatto positivo sul benessere mentale: anche solo cinque minuti trascorsi in un giardino possono migliorare l’umore.

Insomma, l’iniziativa “Buurt in Bloei” di Anversa non solo rende la città più verde e vivibile, ma coinvolge attivamente i residenti nel miglioramento del proprio ambiente, promuovendo una maggiore consapevolezza ecologica e comunitaria.

Fonte: Buurt in Bloei

