Questo imprenditore ha acquistato 50 ettari di terreno abbandonato per trasformarli in una riserva naturale

50 ettari di terreno abbandonato da circa 50 anni ora verranno riqualificati e gestiti dalle associazioni Intramontes e Salviamo l’Orso per trasformarli in una riserva naturale

David Mills, avvocato inglese e fondatore di Naturetrek, ha recentemente acquistato 50 ettari di terreno a Pescolanciano, in località Macchietelle, Alto Molise. Quest’area, confinante con Pietrabbondante e Agnone, si trova adiacente alla Riserva Mab di Collemeluccio e vicino al tratturo Celano-Foggia.

Il terreno, di grande valore ambientale, è stato abbandonato per circa cinquant’anni, ma Mills ha intenzione di trasformarlo in una riserva naturale privata. L’obiettivo di Mills è incentivare piccole attività locali e creare un centro di sviluppo della riserva utilizzando un antico casolare presente sul terreno.

La gestione e la riqualificazione del sito sono state affidate per i prossimi trent’anni a due associazioni locali molto attive nel territorio: Intramontes e Salviamo l’Orso. Queste organizzazioni si dedicano alla salvaguardia dei territori e della fauna locale e sono incaricate di sviluppare un piano di recupero e valorizzazione dell’area.

I volontari delle associazioni la renderanno nuovamente fruibile

Il terreno, che ha un elevato valore naturale, è stato visitato da Mills e dal suo team per valutarne le condizioni. Tuttavia, a causa del lungo periodo di abbandono, molte aree un tempo adibite a pascoli sono ora inaccessibili per via della fitta vegetazione.

Per questo motivo, i volontari delle associazioni inizieranno con delle perlustrazioni dell’area per zonizzarla e renderla nuovamente fruibile. Caterina Palombo di Intramontes ha commentato:

La gestione di quest’area ci è stata affidata affinché possiamo sperimentare modalità di gestione innovative che combinano micro-imprenditorialità e conservazione della natura. Ci troviamo in un’area parte della rete Natura 2000, dove la biodiversità è esplosa in seguito all’abbandono, rappresentando un importante corridoio faunistico che collega la riserva di Collemeluccio ai parchi d’Abruzzo.

David Mills, con una formazione da avvocato e una passione per i viaggi, le montagne e la fauna selvatica, ha creato Naturetrek nel 1986 con sua moglie Maryanne. Ha un’esperienza vasta in Europa, Australasia, Africa e specialmente in India e nei Paesi himalayani.

Il suo impegno nella conservazione della natura lo ha portato a scrivere articoli, contribuire a libri e organizzare numerosi trekking. L’acquisto del terreno a Pescolanciano rappresenta la sua ultima iniziativa per promuovere la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile in un’area di grande pregio ambientale.

