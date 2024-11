4ocean ha raggiunto un enorme traguardo: ha rimosso oltre 18 milioni di kg di plastica e rifiuti da oceani, fiumi e coste

4ocean con il suo impegno contribuisce a rendere le nostre acque più pulite: dal 2017 ha rimosso oltre 18 milioni di kg di plastica e rifiuti da oceani, fiumi e coste

La lotta contro l’inquinamento marino ha raggiunto una nuova importante pietra miliare grazie a 4ocean, l’organizzazione che grazie all’impegno dei suoi volontari è riuscita a rimuovere oltre 40 milioni di libbre (18 milioni di kg) di plastica e rifiuti dagli oceani, fiumi e coste di tutto il mondo.

Fondata nel 2017 da Alex Schulze e Andrew Cooper dopo un viaggio a Bali, l’iniziativa è cresciuta da una pulizia locale a un movimento globale che opera sette giorni su sette, supportato da una rete di oltre 200 professionisti.

Ogni giorno, 4ocean rimuove circa 20.000 libbre di detriti (9.000 kg) dai corsi d’acqua, un risultato reso possibile grazie alle collaborazioni con aziende, donatori e alla vendita di prodotti iconici come i braccialetti realizzati con materiali riciclati.

Per ogni prodotto venduto, vengono estratti altri 5 chili di rifiuti, contribuendo a finanziare le operazioni di pulizia e progetti di ripristino ecologico. L’organizzazione utilizza strumenti innovativi come il 4ocean TrashTracker, un database che monitora l’intero ciclo dei materiali recuperati, dal recupero al riciclaggio.

4ocena evita tecniche di raccolta che potrebbero danneggiare le comunità marine

L’inquinamento da plastica negli oceani rappresenta una delle sfide ambientali più critiche, con oltre 440 milioni di libbre di rifiuti che ogni anno finiscono nei mari. Questa situazione minaccia ecosistemi delicati come le barriere coralline, le mangrovie e la fauna marina. A differenza di altre iniziative, 4ocean adotta un approccio responsabile, evitando tecniche di raccolta che potrebbero danneggiare le comunità marine.

Tra i suoi progetti più importanti c’è il River of Change, in collaborazione con Corona International, che ha rimosso oltre 139.000 libbre di spazzatura dal Rio Motagua in Guatemala. Inoltre la nuova 4ocean Foundation, una no-profit lanciata nel 2024, punta a espandere le operazioni di pulizia attraverso collaborazioni con ONG, fondazioni e privati.

L’impegno di 4ocean non si limita alla rimozione di plastica: l’organizzazione investe nella riabilitazione degli ecosistemi e sostiene le comunità colpite dall’inquinamento marino. Come membro di 1% For the Planet, dona almeno l’1% delle vendite annuali a iniziative ambientali ed è verificata come carbon neutral.

Secondo Alex Schulze, il traguardo raggiunto è solo l’inizio. Ha infatti dichiarato:

Grazie ai nostri partner e sostenitori, stiamo costruendo un’economia circolare per i materiali recuperati dagli oceani. Ogni passo ci avvicina a un pianeta più pulito e a un oceano più sano.

