Walter White combatte lo smaltimento illegale dei rifiuti: il geniale spot alla “Breaking Bad”

Bryan Cranston torna a vestire i panni di Walter White per la campagna “Breaking Bad Habits” che nel New Mexico vuole combattere lo smaltimento illegale dei rifiuti e promuovere maggiore consapevolezza sulla gestione dei rifiuti

Bryan Cranston, celebre per il suo ruolo di Walter White nella famosa serie televisiva Breaking Bad, è tornato a interpretare l’iconico personaggio per una nuova e originale campagna di sensibilizzazione ambientale. La campagna, chiamata “Breaking Bad Habits”, è stata lanciata nello stato del New Mexico per combattere lo smaltimento illegale dei rifiuti e promuovere la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti.

Nel video, Walter White, noto per essere un personaggio oscuro e complesso, è ritratto in un contesto che richiama l’atmosfera desertica di Breaking Bad. Questa volta, però, il suo obiettivo non è la produzione di sostanze illecite, ma la lotta contro la spazzatura.

Durante lo spot, lo vediamo raccogliere i rifiuti abbandonati e dichiarare con tono deciso: “Tenete i rifiuti fuori dal mio territorio”, un chiaro riferimento a una delle sue frasi più memorabili della serie, riadattata per scopi ambientali. Il video è diretto da Vince Gilligan, lo stesso regista di Breaking Bad, e ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, diventando virale sui social media.

La campagna prevede diversi progetti

L’iniziativa è parte di un progetto più ampio promosso dal governatore del New Mexico, Michelle Lujan Grisham, che ha stanziato 3 milioni di dollari per finanziare la campagna. Oltre agli spot televisivi, il progetto prevede l’installazione di cartelloni pubblicitari e una serie di attività di pulizia organizzate in tutto lo Stato, coinvolgendo scuole pubbliche, centri giovanili, agenzie statali e anche detenuti.

Lo scopo principale è quello di educare la popolazione sugli effetti devastanti dell’abbandono dei rifiuti sull’ambiente e incoraggiare la partecipazione attiva nella protezione del territorio. La campagna “Breaking Bad Habits” ha riscosso un grande successo, soprattutto grazie al coinvolgimento di Bryan Cranston, il cui ritorno nei panni di Walter White ha generato un’enorme risonanza mediatica.

Il personaggio è profondamente radicato nell’immaginario collettivo, e il suo uso in una campagna di servizio pubblico ha permesso di catturare l’attenzione anche di chi normalmente non si interessa a questioni ambientali. Con questo progetto, le autorità sperano di ridurre significativamente lo smaltimento illegale di rifiuti e di promuovere una maggiore attenzione alla sostenibilità, sfruttando la potenza di un’icona televisiva per veicolare un messaggio di cambiamento per il nostro pianeta.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: