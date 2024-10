Brilla sostenibile! I nuovi glitter a base di cellulosa che non inquinano il suolo (e la tua pelle)

Un nuovo studio australiano rivela che i glitter tradizionali a base di plastica sono pericolosi anche per gli organismi terrestri. I ricercatori hanno testato un'alternativa a base di cellulosa che non compromette la salute del suolo e potrebbe rappresentare il futuro di questa industria luccicante

Per alcuni di noi, i glitter hanno sempre avuto un fascino irresistibile, illuminando feste, trucchi e decorazioni. Ma mentre ci perdiamo nella loro brillantezza, c’è un aspetto di queste piccole particelle che non possiamo ignorare: i glitter tradizionali, fatti di plastica e metalli, sono una minaccia per l’ambiente. La plastica impiega centinaia di anni per degradarsi e, nel frattempo, si frammenta in microplastiche che finiscono ovunque, nel suolo, negli oceani e persino nel nostro cibo.

Tuttavia, un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Melbourne ha dimostrato che i glitter a base di cellulosa potrebbero essere la risposta che cercavamo. Questi glitter risultano essere non solo splendenti come i tradizionali, ma anche molto più sicuri per l’ambiente.

I glitter tradizionali: una minaccia invisibile

Secondo la professoressa associata Suzie Reichman, co-autrice dello studio pubblicato su Chemosphere, “i glitter di plastica non solo inquinano l’oceano, ma rappresentano un problema ancora più grande per il suolo. Questi contaminanti microscopici possono avere effetti devastanti sugli organismi che vivono nel terreno e, di conseguenza, sulla salute delle piante e degli ecosistemi”.

I collemboli, piccoli artropodi che giocano un ruolo cruciale nella decomposizione della materia organica e nel mantenimento della fertilità del terreno, sono stati utilizzati come indicatori della salute del suolo nello studio. I ricercatori hanno osservato che i collemboli esposti a glitter convenzionali, in concentrazioni elevate (1.000 mg di glitter per chilo di terreno), hanno mostrato una riduzione del 61% nella loro capacità di riproduzione. “Se gli organismi fondamentali per la salute del suolo come i collemboli sono colpiti, l’intero ecosistema può risentirne”, ha commentato Reichman.

La soluzione brilla: i glitter a base di cellulosa

I glitter a base di cellulosa, sviluppati dai ricercatori dell’Università di Cambridge, sono realizzati con nanocristalli di cellulosa, una sostanza naturale estratta da materiali rinnovabili come il cotone e il legno.

La professoressa Reichman ha spiegato che i glitter di cellulosa non solo sono esteticamente simili ai tradizionali, ma anche molto più sicuri per l’ambiente. “I glitter a base di cellulosa non hanno avuto effetti tossici sui collemboli, nemmeno nelle concentrazioni più elevate testate,” ha affermato Reichman. “Questi risultati suggeriscono che l’alternativa a base di cellulosa potrebbe essere una soluzione praticabile e sostenibile per il futuro”.

Il glitter sostenibile: una scelta più sicura per il Pianeta

Il coautore dello studio, Po-Hao Chen, ha aggiunto che “ulteriori ricerche sono in corso per capire se questi glitter siano sicuri anche per gli ecosistemi acquatici”. Sebbene i primi risultati siano promettenti, è essenziale continuare a studiare l’impatto a lungo termine di questi nuovi materiali. Se confermati, i glitter di cellulosa potrebbero diventare il nuovo standard per chi vuole brillare senza danneggiare l’ambiente. “Se esiste un’alternativa ecologica, dovremmo usarla”, ha spiegato Rauert al Guardian.

