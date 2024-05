Bandiere Blu 2024: la lista completa delle migliori spiagge della Sicilia

Alla scoperta delle migliori spiaggia della Sicilia, premiate con le Bandiere Blu: da Taormina a Marina di Ragusa, ecco dove si trova il mare più bello e meno inquinato dell'isola

La Sicilia è terra di sole e di mare, ma dove si trovano le spiagge migliori dell’isola sia come servizi che come pulizia delle acque? In totale sono 14 i comuni che nel 2024 hanno ottenuto la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato – come da tradizione – dalla Foundation for environmental education (Fee).

Le località vengono selezionate sulla base di 32 criteri che rientrano in quattro aree d’interesse, ovvero la qualità delle acque, l’educazione e l’informazione ambientale, la gestione del territorio, i servizi e la sicurezza.

Quest’anno le new entries sono tre: nel Messinese il litorale di Letojanni e la spiaggia di Mazzeo di Taormina, mentre nel Ragusano le spiagge di Sampieri e Pisciotto. Vediamo nel dettaglio tutte le località che hanno guadagnato il vessillo blu.

Tutte le spiagge premiate

Provincia di Agrigento

Menfi:

Lido Fiori Bertolino

Porto Palo Cipollazzo

Provincia di Messina

Letojanni (Centro)

Taormina (Mazzeo)

Tusa (Lungomare)

Roccalumera (Litorale)

Alì Terme (Lungomare)

Furci Siculo (Litorale)

Santa Teresa di Riva (Lungomare)

Lipari:

Stromboli Ficogrande

Vulcano Gelso

Vulcano Acque Termali

Canneto

Acquacalda

Provincia di Ragusa

Scicli:

Sampieri

Pisciotto

Pozzallo:

Pietre Nere

Raganzino

Modica:

Maganuco

Marina di Modica

Ispica:

Santa Maria del Focallo

Marina di Ragusa

