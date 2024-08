Ancora furti in Sardegna, l’Agenzia delle Dogane ha sequestrato oltre 120 kg di sabbia, conchiglie e ciottoli presi illegalmente dalle spiagge

Nell’ambito dell’attività antifrode presso lo scalo portuale di Olbia, i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 120 kg di conchiglie, sabbia e ciottoli, prelevati illegalmente dalle spiagge sarde. E potrebbe non essere l’ultimo sequestro

Prendere conchiglie, sabbia e ciottoli dalle spiagge significa depredare il nostro patrimonio naturalistico. Eppure in Sardegna continuano i furti: nell’ambito dell’attività antifrode presso lo scalo portuale di Olbia, i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 120 kg di materiale. E temono che non sarà l’ultima volta.

Come riferisce l’Agenzia sulla propria pagina Facebook, oltre trenta passeggeri sono stati sanzionati con multe da 500 a 3.000 euro. Tra i reperti sequestrati, anche preziosi opercoli calcarei della Bolma rugosa dalla spiaggia ‘La Ciaccia’ di Valledoria, conosciuti come occhi di Santa Lucia.

Questo episodio non è di certo il primo (e si teme non sarà purtroppo l’ultimo). Ogni anno, infatti, all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda vengono sequestrate circa una tonnellata di sabbia nei bagagli dei turisti, soprannominati “predoni”, che cercano di portarsi a casa un pezzo di Sardegna come souvenir.

E appena due settimane fa, a fine luglio, gli agenti del porto di Olbia avevano fermato una coppia di turisti di Vercelli con 1,3 kg di conchiglie delle spiagge di Badesi in un sacco di plastica.

Anche Geppi Cucciari è stata coinvolta nel tentativo di sensibilizzare le persone su questo tema: è infatti la protagonista di un nuovo spot realizzato dalla Geasar, società di gestione dell’aeroporto di Olbia, con l’obbiettivo di portare all’attenzione del pubblico la piaga dei furti di sabbia e conchiglie in Sardegna.

La simpatica conduttrice televisiva di Macomer, nota per il suo umorismo, ha prestato il suo volto alla campagna ‘Riportami al mare’, che mira a restituire la sabbia alle spiagge e le conchiglie ai fondali marini dell’isola.

Tutti i reperti sequestrati, anche stavolta, saranno ricollocati nelle spiagge dalle quali sono stati asportati.

