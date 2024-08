Alluvioni ed eventi estremi, prorogata la sospensione dei mutui per 12 mesi in queste Regioni

La proroga riguarderà le abitazioni colpite in Lombardia tra 4 e 31 luglio 2023, in Veneto tra 13 luglio e 6 agosto 2023, in provincia di Cuneo il 6 luglio 2023 e in diverse province dell’Emilia-Romagna tra 20 e 29 giugno 2024. Solo nel 2023, il costo dei danni da eventi estremi ha raggiunto i 16 miliardi di euro

Alluvioni, tempeste, incendi: anche l’Italia è ormai da anni nella morsa del cambiamento climatico. Una lista lunga così di eventi estremi che hanno sconquassato zone immense e squarciato in due intere comunità, rendendo necessarie evacuazioni e la chiusura di attività commerciali decennali. Tutti segnali, questi, che anche qui da noi dovremmo al più presto riformulare proposte di adattamento alla crisi climatica e fare in modo che quanto meno si arresti questa impennata di catastrofi.

Intanto chi ha perso casa o deve ricostruirla ex novo come fa? I soldi sono pochi o sono sempre di meno e di aiuti statali, spesso, se ne vedono col contagocce. A far tirare un sospiro di sollievo è però la decisione dell’Abi di prorogare lo stop alle rate dei mutui per “eventi meteo” estremi.

Nello specifico:

Proroga per le zone colpite nel 2023

Con una delibera del Consiglio dei ministri, pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, è stata estesa per ulteriori 12 mesi la sospensione delle rate dei mutui già prevista per le aree interessate dagli eventi meteorologici che hanno colpito:

il Veneto tra il 13 luglio e il 6 agosto 2023

la provincia di Cuneo il 6 luglio 2023

la Lombardia dal 4 al 31 luglio 2023

Questa proroga consente ai residenti di queste zone di respirare economicamente, fronteggiando al meglio le difficoltà causate dai disastri naturali.

Nuove sospensioni per l’Emilia-Romagna

La circolare ABI segnala anche l’adozione di una nuova misura di sospensione delle rate dei mutui per i Comuni delle province di:

Bologna

Forlì-Cesena

Modena

Parma

Piacenza

Reggio Emilia

colpiti da eventi catastrofici tra il 20 e il 29 giugno 2024.

