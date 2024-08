Straordinario! L’amatissimo albero di Robin Hood ha ripreso a germogliare dopo essere stato crudelmente abbattuto

Il Sycamore Gap Tree ha ricominciato a germogliare dopo essere stato abbattuto a ottobre: una serie di germogli è spuntata alla base del ceppo

Il Sycamore Gap Tree, un leggendario acero montano situato lungo il Vallo di Adriano in Inghilterra, ha sorpreso tutti ricominciando a germogliare, nonostante fosse stato abbattuto lo scorso anno. Questo albero, considerato uno dei più iconici del Regno Unito e famoso per la sua posizione pittoresca e per la sua apparizione nel film “Robin Hood: Principe dei ladri”, era stato distrutto in un atto che aveva scosso profondamente la comunità e i visitatori di tutto il mondo.

Venerdì scorso, però, la sorpresa: Gary Pickles, ranger del Northumberland National Park, ha notato una serie di germogli spuntare alla base del ceppo dell’albero abbattuto. Questa scoperta è stata confermata dal National Trust, che ha reso pubblica la notizia solo recentemente.

La ritrovata vita dell’albero ha suscitato un’ondata di entusiasmo e speranza, essendo un evento inaspettato e sorprendente. Gli esperti del National Trust avevano inizialmente previsto che la ricrescita del Sycamore Gap Tree avrebbe richiesto anni, se non decenni, per riprendere una forma visibile.

Andrew Poad, direttore generale del National Trust, ha descritto il ritorno dei germogli come “stupefacente”. Ha spiegato che il National Trust monitorerà da vicino la crescita di questi nuovi germogli e proteggerà l’area circostante per garantire la loro salute e sviluppo. Questo rinnovato slancio di vita è visto come un segnale positivo e una testimonianza della resilienza della natura.

L’abbattimento del Sycamore Gap Tree, avvenuto il 28 settembre dello scorso anno, aveva portato all’arresto di quattro individui, tra cui due uomini, Daniel Graham e Adam Carruthers, accusati di essere i responsabili.

Mentre i due uomini saranno processati, il caso ha sollevato importanti discussioni sulla protezione degli elementi naturali e culturali di valore. Ora però il ritorno alla vita del Sycamore Gap Tree rappresenta un simbolo di speranza per la comunità e gli amanti della natura che è sempre in grado di rialzarsi nonostante la crudeltà umana.

Encouraging signs of new life are peeking through at the site of the illegally felled Sycamore Gap tree in Northumberland. Growing from the base of the stump, eight new shoots have emerged giving hope that the tree lives on.

Though small, we are hopeful that the shoots could… pic.twitter.com/2pV9rSfmbz

— National Trust (@nationaltrust) August 1, 2024