Questa è la zucca più grande del mondo: pesa 1.243 kg (ma non batte il record assoluto)

Travis Gienger ha trionfato per il secondo anno consecutivo al Campionato Mondiale delle Zucche Giganti, con una zucca dal peso di 1.243 kg

Alla 51ª edizione del Campionato Mondiale delle Zucche Giganti a Half Moon Bay, California, Travis Gienger, agricoltore del Minnesota, ha trionfato per il secondo anno consecutivo con una zucca colossale del peso di 1.243 kg.

Anche se non è riuscito a battere il suo record mondiale stabilito l’anno precedente con una zucca di 1.247 kg, Gienger ha comunque conquistato il primo posto in questa competizione. L’agricoltore si è aggiudicato un premio in denaro di 9 dollari per ogni chilogrammo della sua zucca, portando a casa una considerevole somma.

Durante la premiazione, visibilmente emozionato, Gienger ha dichiarato:

Vincere questo evento è incredibile, soprattutto perché non abbiamo avuto l’anno meteorologico giusto per farlo. Quindi essere qui su questo palco con la mia famiglia e i miei amici è fantastico.

Nonostante le condizioni climatiche non fossero ottimali per ottenere una zucca di dimensioni eccezionali, infatti, Gienger ha saputo sfruttare al meglio la biologia del suo terreno, elemento che, secondo lui, è stato determinante per il risultato. Il suo successo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta un trionfo per tutta la comunità di coltivatori del Minnesota, da sempre impegnati nella ricerca delle migliori tecniche per la crescita di zucche giganti.

Il premio speciale da 30.000 dollari, riservato al nuovo record mondiale, non è stato assegnato

La città di Half Moon Bay è riconosciuta come la “capitale mondiale della zucca”, e ogni anno ospita questo evento che attira coltivatori di zucche giganti da tutto il mondo. Il concorso, noto per premiare le zucche più grandi del pianeta, è ormai una tradizione consolidata.

L’edizione di quest’anno ha visto una competizione accesa tra i partecipanti, ma la zucca di Gienger ha superato tutte le altre per dimensioni e peso, consolidando la sua reputazione di campione. Anche se non è riuscito a infrangere nuovamente il record mondiale, Gienger è uscito vincitore grazie alla sua dedizione e passione per questa singolare attività agricola.

Il premio speciale da 30.000 dollari, riservato al nuovo record mondiale, non è stato assegnato, ma il riconoscimento di vincitore assoluto ha reso comunque la sua impresa memorabile. Con il suo trionfo, Travis Gienger si è confermato ancora una volta una figura di spicco nel mondo delle zucche giganti in questa arte agricola tanto antica quanto affascinante.

