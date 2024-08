Stop immediato all’uso di questo pesticida: emessa la prima ordinanza di emergenza in quasi 40 anni negli Usa

L'Environmental Protection Agency (EPA) ha emesso un'ordinanza di emergenza che sospende immediatamente l'uso del pesticida DCPA, è la prima misura di questo tipo in quasi 40 anni

La settimana scorsa, l’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha emesso un’ordinanza di emergenza per interrompere l’uso del pesticida dimetiltetraclorotereftalato (DCPA) ai sensi del Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA). Questa è la prima volta in quasi 40 anni che l’EPA adotta un’azione di emergenza di questo tipo.

Nota commercialmente come Dacthal, questa sostanza chimica è ampiamente utilizzata per controllare le erbe infestanti in coltivazioni come broccoli, cavoletti di Bruxelles e cipolle ma già da tempo aveva dimostrato di essere particolarmente nociva per le donne incinte, con esposizioni che possono superare di 4-20 volte i limiti considerati sicuri dall’EPA.

I braccianti agricoli, che spesso operano in condizioni di grande precarietà economica e hanno barriere linguistiche e paura di ripercussioni legate all’immigrazione, sono particolarmente vulnerabili a questi rischi.

Ma di che rischi esattamente parliamo?

La decisione dell’EPA, che segue un lungo processo di revisione, si basa sulle preoccupazioni emerse riguardo alle alterazioni dei livelli dell’ormone tiroideo nei feti esposti al DCPA. Tali alterazioni sono collegate a potenziali effetti negativi, inclusi basso peso alla nascita e problemi nello sviluppo cerebrale e motorio, alcuni dei quali possono essere irreversibili.

Michal Freedhoff, Assistant Administrator dell’Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, ha dichiarato:

Il DCPA è così pericoloso che deve essere rimosso immediatamente dal mercato. È compito dell’EPA proteggere le persone dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose. In questo caso, le donne incinte che potrebbero non sapere nemmeno di essere state esposte e potrebbero dare alla luce bambini che sperimentano problemi di salute irreversibili per tutta la vita. Ecco perché, per la prima volta in quasi 40 anni, l’EPA sta usando la sua autorità di sospensione di emergenza per fermare l’uso di un pesticida.

I sindacati e le organizzazioni di difesa dei braccianti agricoli hanno accolto con entusiasmo questa decisione, definendola una svolta epocale per proteggere le donne incinte e le loro famiglie che lavorano nelle fattorie. Mily Treviño-Sauceda, direttrice esecutiva di Alianza Nacional de Campesinas, ha sottolineato l’importanza della misura:

Questo divieto risparmierà ai bambini danni per tutta la vita e rappresenta un passo fondamentale nella protezione dei lavoratori agricoli che ogni giorno coltivano il cibo che finisce sulle nostre tavole.

La sospensione immediata dell’uso del DCPA non riguarda solo i nuovi prodotti, ma anche l’obbligo per le aziende di restituire e smaltire le scorte esistenti.

Questo divieto rappresenta un’importante vittoria per la giustizia ambientale e un segnale positivo per la protezione della salute dei braccianti agricoli ma più in generale di tutti i cittadini negli Usa. È ora fondamentale che si continui su questa strada e speriamo presto di vedere nuovi divieti per altri pesticidi tossici tra cui il glifosato (anche in Europa).

