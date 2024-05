Scienziati svizzeri creano un gel pieno di microscopici vermi per sostituire i pesticidi tossici

Scoperta rivoluzionaria nell'agricoltura: un nuovo hydrogel contenente nematodi offre una soluzione ecologica e sostenibile per combattere i parassiti del mais, riducendo l'uso di pesticidi nocivi e migliorando significativamente le rese delle coltivazioni

Chi coltiva un orto, nutre la speranza di ottenere raccolti abbondanti, come fragole succose, insalate rigogliose e pomodori rossi e maturi. Tuttavia, gli esseri umani non sono gli unici a gradire questi prodotti: l’orto diventa un vero e proprio “ristorante all’aperto” per una vasta gamma di insetti e parassiti del terreno. Spesso, chi non segue pratiche di agricoltura biologica opta per l’uso di pesticidi per combattere questi ospiti indesiderati. Analogamente, anche gli agricoltori si affidano a pesticidi, talvolta oggetto di controversie. In Africa, per esempio, un particolare parassita nota come la “falena del mais” (Spodoptera frugiperda) causa gravi danni alle coltivazioni. Recentemente, è stata sviluppata una nuova soluzione sotto forma di hydrogel, che promette di rivoluzionare l’approccio alla lotta contro questi parassiti.

All’Università di Neuchâtel, in Svizzera, un team di ricercatori si è concentrato sull’utilizzo dei nematodi, vermi microscopici noti per la loro presenza in diversi ambienti come suolo, acqua dolce e salata, e persino all’interno di altri organismi come parassiti. Questi nematodi, specificamente quelli entomopatogeni (EPN), hanno mostrato la capacità di combattere i parassiti agricoli depositando le loro uova all’interno degli stessi, rilasciando tossine che avvelenano il parassita dall’interno. Tale caratteristica ha spinto i ricercatori a sviluppare un pesticida naturale che è completamente innocuo per l’ambiente.

Un gel contenente nematodi come soluzione ecologica

Il potenziale dei nematodi è stato sfruttato attraverso il biomimetismo, una strategia che imita le soluzioni naturali per risolvere problemi umani. Per mantenere l’efficacia dei nematodi, i ricercatori hanno creato un hydrogel che può essere applicato direttamente sulle piante. Questo gel contiene i nematodi e protegge i fragili vermi dall’ambiente esterno, permettendo loro di sopravvivere più a lungo e di essere più efficaci contro i parassiti. Patrick Fallet, il direttore dello studio, ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo di questa tecnologia innovativa.

La ricerca, pubblicata sulla rivista PNAS, ha illustrato come i nematodi geneticamente modificati siano stati specificamente progettati per mirare alla Spodoptera frugiperda in Rwanda. L’hydrogel contenente i nematodi è stato applicato sulle piante di mais ogni due settimane, dimostrando una riduzione del 50% delle infestazioni rispetto ai campi di controllo. Oltre a ridurre le infestazioni, le piante trattate con il gel hanno mostrato un incremento di produzione di una tonnellata di mais per ettaro. Questa soluzione non solo si rivela meno costosa dei pesticidi convenzionali, ma è anche non nociva per l’uomo e l’ambiente e previene lo sviluppo di resistenze nei parassiti.

Fonte: PNAS

