Questi sono i 50 migliori vigneti del mondo nella classifica 2024 (scopri la posizione di quelli italiani)

Scopri i 50 migliori vigneti del mondo secondo la classifica World’s Best Vineyards 2024. Un viaggio tra vini eccellenti, paesaggi mozzafiato e esperienze uniche, con un focus speciale sui vigneti italiani che rappresentano l'eccellenza dell'enoturismo.

La classifica dei World’s Best Vineyards 2024 è stata finalmente svelata, rivelando i 50 migliori vigneti del Pianeta che meritano una visita per la qualità del vino, la bellezza dei luoghi e l’esperienza offerta ai visitatori. Questa graduatoria annuale premia non solo la qualità dei vini, ma anche l’ospitalità, la sostenibilità e il contributo alla cultura vinicola globale. Ecco la classifica.

La classifica dei migliori vigneti al mondo nel 2024

Dal Sudamerica all’Europa, passando per le terre affascinanti del Sudafrica e i territori inesplorati dell’Asia, la selezione 2024 è una celebrazione della diversità vinicola mondiale. Quest’anno, alcuni vigneti noti sono riusciti a confermarsi, mentre altri nuovi nomi hanno conquistato posizioni significative, offrendo esperienze uniche.

Rank Vineyard Paese Premi Speciali 1 Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal Spagna Miglior Vigneto in Europa 2 VIK Cile Miglior Vigneto in Sud America 3 Creation Sudafrica Miglior Vigneto in Africa 4 Bodegas Ysios Spagna Maggior Ascesa 5 Domäne Schloss Johannisberg Germania 6 Maison Ruinart Francia 7 Château Smith Haut Lafitte Francia 8 Abadía Retuerta Spagna 9 Weingut Dr. Loosen Germania 10 Finca Victoria – Durigutti Family Winemakers Argentina 11 Bodega Garzón Uruguay 12 Champagne Bollinger Francia 13 Château d’Yquem Francia 14 Tenuta Cavalier Pepe Italia 15 Quinta do Crasto Portogallo 16 Robert Mondavi Winery Stati Uniti Miglior Vigneto in Nord America 17 Montes Cile 18 Bodegas Salentein Argentina 19 Viu Manent Cile 20 Ceretto Italia 21 Château Pape Clément Francia 22 Castello Banfi Italia 23 Bodegas Muga Spagna 24 Jordan Vineyard & Winery Stati Uniti 25 Tenuta Castelbuono (Tenute Lunelli) Italia Miglior Nuovo Ingresso 26 Matias Riccitelli Argentina 27 Champagne Billecart-Salmon Francia 28 Quinta do Bomfim (Symington Family Estates) Portogallo 29 El Enemigo Wines Argentina 30 Marqués de Murrieta Estates & Wines Spagna 31 Bodegas Vivanco Spagna 32 d’Arenberg Australia Miglior Vigneto in Australia 33 Domäne Wachau Austria 34 González Byass – Bodegas Tio Pepe Spagna 35 Château Héritage Libano Miglior Vigneto in Asia 36 Quinta do Noval Portogallo 37 Magill Estate (Penfolds) Australia 38 Bodega Bouza Uruguay 39 Bodega DiamAndes Argentina 40 Bodega Colomé Argentina 41 Klein Constantia Winery Sudafrica 42 M. Chapoutier Francia 43 Szepsy Winery Ungheria 44 Duckhorn Vineyards Stati Uniti 45 Gramona Spagna 46 Chateau Kefraya Libano 47 Maison Pommery (Champagne) Francia 48 98WINEs Giappone 49 Viña Casas del Bosque Cile 50 Gusbourne Inghilterra

I vigneti italiani in classifica

La classifica dei “World’s Best Vineyards 2024” ha riconosciuto l’eccellenza di diverse cantine italiane, evidenziando la qualità dei loro vini e l’ospitalità offerta ai visitatori. Ecco le posizioni occupate dai vigneti italiani nella Top 50:

14ª posizione: Tenuta Cavalier Pepe (Campania). Situata in Irpinia, questa tenuta è rinomata per l’accoglienza enoturistica, offrendo ai visitatori un’esperienza completa tra cantina, ristorante panoramico e alloggi immersi nella natura.

20ª posizione: Ceretto (Piemonte). Nelle Langhe, la famiglia Ceretto ha aperto le porte della Tenuta Monsordo Bernardina ai visitatori, offrendo un’esperienza enogastronomica che unisce vino, noccioleti e alta ristorazione.

22ª posizione: Castello Banfi (Toscana). Situata nel territorio del Brunello di Montalcino, questa cantina è un punto di riferimento per l’enoturismo nazionale, con visite guidate, degustazioni e un’ospitalità di alto livello.

25ª posizione: Tenuta Castelbuono (Umbria). Parte delle Tenute Lunelli, è famosa per il “Carapace”, una cantina-scultura progettata dal Maestro Arnaldo Pomodoro, che unisce arte e architettura in un’esperienza unica per gli appassionati di vino.

L’Italia non si distingue solo per la qualità dei suoi vini, ma anche per l’accoglienza e l’attenzione all’esperienza enoturistica. Ogni cantina della classifica World’s Best Vineyards 2024 rappresenta l’eccellenza italiana, grazie a degustazioni curate, tour guidati tra vigneti e cantine storiche, e location spettacolari che uniscono arte, storia e natura. In ogni visita, i turisti possono immergersi non solo nei sapori, ma anche nelle tradizioni locali, scoprendo i racconti e le persone dietro ogni bottiglia.

I trend della classifica 2024

Molti dei vigneti premiati hanno anche adottato pratiche sostenibili, dimostrando che il futuro del vino italiano passa attraverso il rispetto dell’ambiente. Dalla gestione biologica dei vigneti alla riduzione degli sprechi e al recupero delle acque, questi vigneti offrono modelli di sostenibilità che valorizzano l’ambiente locale e contribuiscono a preservare la biodiversità. Questo approccio attira non solo gli amanti del vino, ma anche chi cerca esperienze di turismo responsabile.

