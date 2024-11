Questo ospedale ha trasformato il tetto in una fattoria dove coltivare verdure fresche per i pazienti (e non solo)

Il Boston Medical Center ha trasformato il suo tetto in una fattoria dove coltiva verdure fresche e nutrienti che distribuisce nelle mense e cucine e mette a disposizione dei pazienti con maggiore necessità

Il Boston Medical Center (BMC) ha intrapreso un’iniziativa pionieristica trasformando il tetto del suo ospedale in una vera e propria fattoria, con l’obiettivo di migliorare la qualità del cibo offerto ai pazienti e, al contempo, promuovere la sostenibilità.

Questo approccio, definito “food as medicine”, riflette la visione del BMC: il cibo è considerato una parte fondamentale del processo di guarigione. L’ospedale, infatti, coltiva verdure fresche e nutrienti come cavoli, rucola, bietole e bok choy, distribuendole non solo nelle sue mense e cucine, ma anche nella dispensa alimentare a disposizione dei pazienti con maggiore necessità.

La prima fattoria sul tetto di BMC, aperta nel 2017, si estende per oltre 650 metri quadrati e produce circa 2.200 kg di ortaggi per stagione. Questa innovazione ha generato un grande interesse, portando il BMC a inaugurare una seconda fattoria sul tetto, la Newmarket Farm, di recente apertura.

Con i suoi ulteriori 456 metri quadrati, questa espansione triplica lo spazio agricolo a disposizione dell’ospedale e consente di quadruplicare la quantità di prodotti raccolti, garantendo così un approvvigionamento ancora più consistente di cibo fresco. Inoltre, tramite una collaborazione con Boston Area Gleaners, parte del raccolto della Newmarket Farm è destinato anche a organizzazioni non profit e centri comunitari di Boston, contribuendo ad affrontare l’insicurezza alimentare.

L’irrigazione è ottimizzata grazie a tecnologie che riducono lo spreco d’acqua

Queste fattorie rappresentano un’opportunità per migliorare la qualità della dieta dei pazienti e sono anche un modello di sostenibilità urbana. Le piante, infatti, riducono l’assorbimento di calore del campus e rallentano il flusso dell’acqua piovana, mitigando i rischi di inondazioni durante le forti piogge. Inoltre l’irrigazione è ottimizzata grazie a tecnologie che riducono lo spreco d’acqua, irrigando le radici in modo diretto e mirato.

Attraverso il programma Food Is Medicine, BMC sta anche lavorando con negozi locali per creare etichette sui prodotti alimentari che evidenziano i benefici per la salute, ad esempio per il controllo della glicemia o della pressione sanguigna. Questa iniziativa di etichettatura è disponibile in diverse lingue, tenendo conto della varietà culturale della popolazione di Boston.

In questo modo, il Boston Medical Center dimostra come il cibo fresco, locale e culturalmente rilevante possa integrarsi nell’assistenza sanitaria, contribuendo alla salute individuale, alla sostenibilità e alla coesione della comunità.

Fonte: Boston Medical Center

