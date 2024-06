Le Filippine inaugurano il più grande sistema di irrigazione a energia solare per portare acqua gratis nei campi

Inaugurato a Isabela un innovativo sistema di irrigazione solare, capace di irrigare 350 ettari di risaie e migliorare la vita di 237 agricoltori, promuovendo l'uso efficiente delle risorse idriche nelle Filippine

La provincia di Isabela, situata nella parte nord-orientale delle Filippine, ha inaugurato un innovativo sistema di irrigazione alimentato a energia solare.

Tra luglio 2023 e febbraio 2024, è stato realizzato un progetto del valore di PHP 65.7 milioni (1.1 milioni di dollari), dotato di oltre 1.000 pannelli solari. Questo sistema può generare 739.200 W di potenza per alimentare due pompe sommerse, ognuna in grado di scaricare 12.800 galloni (circa 48.453 litri) di acqua al minuto.

Benefici per gli agricoltori locali e per l’ambiente

Il presidente delle Filippine, Ferdinand R. Marcos Jr., ha dichiarato che questo è il più grande progetto di irrigazione a pompe solari mai realizzato nel paese. Sarà in grado di irrigare 350 ettari di risaie, aiutando quasi 237 agricoltori. La provincia di Isabela è il principale produttore di mais e il secondo maggior produttore di riso nelle Filippine, come specificato da Marcos Jr.:

Se prima usavamo macchine a petrolio per portare l’acqua ai campi, ora lo facciamo con l’aiuto del sole. Un’energia elettrica a costo zero prelevata dal sole per garantire un’irrigazione gratuita. Grazie a questo progetto, nel vostro villaggio ci sarà un flusso continuo di acqua, le colture saranno curate meglio e i vostri raccolti aumenteranno, raddoppiando la produzione.

Questo progetto è il primo nelle Filippine a essere costruito sopra un canale di irrigazione, permettendo di non ridurre la terra coltivabile. Marcos Jr. ha annunciato che sono in fase di realizzazione altri 152 progetti di irrigazione a pompe solari in tutto il paese, di cui 118 gestiti dal governo. Dal 2023, 82 progetti di irrigazione solare sono già stati completati e attivati.

Nonostante le sue risorse, le Filippine affrontano una significativa scarsità d’acqua. Stime governative recenti mostrano che 40 milioni di filippini non hanno accesso all’acqua potabile. Marcos Jr. ha quindi chiesto una riorganizzazione delle agenzie idriche del paese per rispondere alle sfide legate all’acqua, inclusa la gestione dei requisiti idrici per l’irrigazione, l’uso domestico e industriale nelle aree meno servite.

Dal 2020, l’Amministrazione Nazionale per l’Irrigazione delle Filippine ha intensificato gli investimenti in progetti di irrigazione per migliorare l’approvvigionamento idrico ed energetico. L’associazione ha approvato 15 progetti di irrigazione a pompe solari e due piccoli progetti di irrigazione nella provincia di Isabela, che potrebbero irrigare altri 251 ettari di terreni agricoli e aiutare 867 agricoltori. Nel mese di ottobre 2023, è stato commissionato il primo progetto di irrigazione solare costruito sopra un canale nel paese.

Fonte: NIA

