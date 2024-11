Questa azienda trasforma frutta e verdura in opere d’arte dando loro le forme più disparate (anche quella di un Buddha)

La Fruit Mould Co. plasma frutta e ortaggi in forme particolari come cuori, cubi o ancora immagini di Buddha e teschi grazie ad uno stampo dentro al quale crescono

La Fruit Mould Co., un’azienda cinese con sede a Suzhou, nella regione orientale di Jiangsu, ha reso possibile la trasformazione di frutta e verdura in vere e proprie opere d’arte grazie a stampi innovativi. Fondata nel 2012, questa compagnia ha rivoluzionato l’agricoltura introducendo la possibilità di plasmare frutta e ortaggi in forme particolari.

Qualche esempio? Angurie a forma di cuore o cubiche, pere che richiamano l’immagine di Buddha e cetrioli dalla sagoma stellata. Gli stampi vengono applicati sulle piante durante la crescita; il frutto, sviluppandosi al loro interno, ne assume lentamente la forma.

Le creazioni della Fruit Mould Co. spaziano da forme semplici come cuori e stelle a figure più intricate e originali. Particolarmente apprezzate sono le zucche a forma di teschio, diventate un must per chi desidera decorazioni bizzarre e a tema Halloween.

Così i più piccoli sono incentivati a mangiarla

La popolarità di questi prodotti ha portato l’azienda a ricevere richieste da tutto il mondo, tanto che sul loro sito web si offre la possibilità di progettare stampi personalizzati per chi desidera qualcosa di unico aggiungendo un tocco distintivo ai loro frutti o per gli agricoltori che puntano a soddisfare gusti specifici del mercato.

Oltre alle forme più tradizionali, la Fruit Mould Co. è conosciuta per realizzare stampi con figure insolite, come pesche “sexy” e pere raffiguranti personaggi famosi. È addirittura possibile inserire parole sui frutti, come mele a forma di cuore con la scritta “Love”, offrendo così un prodotto non solo bello esteticamente, ma anche dotato di un significato simbolico.

L’azienda sottolinea come questi stampi siano semplici da utilizzare: gli agricoltori li posizionano sui giovani frutti e ortaggi, lasciandoli crescere fino a che non riempiono completamente lo stampo. A quel punto, quando vengono raccolti, i frutti risultano perfettamente modellati, pronti per il consumo o la vendita.

La richiesta di prodotti come questi è aumentata rapidamente, grazie all’attrattiva unica delle forme che rendono la frutta e la verdura più interessante per i consumatori e potenzialmente per i più piccoli che possono essere incentivati a mangiarla proprio per via di queste forme. Purtroppo però dobbiamo segnalare una pecca: lo stampo in plastica! Cara Fruit Mould Co., è tempo di pensare anche al pianeta, sostituiamo la plastica con alternative più sostenibili!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Fruit and Vegetable Mould

Ti potrebbe interessare anche: