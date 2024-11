Decreto Ammazza-bio: perché le correzioni del Ministero alla legge sulle contaminazioni non bastano per salvare il biologico italiano

Modifiche sostanziali al Decreto ammazza-bio? Non esattamente. Lollobrigida conferma sostanzialmente le misure che alzano i limiti tollerati della contaminazione dei pesticidi per i prodotti biologici

Un decreto che potrebbe rendere le cose assai complicate al settore del biologico italiano e che non cambia di una virgola. Il Ministero dell’Agricoltura ha tenuto nei giorni scorsi una riunione con le Associazioni di categoria dell’agricoltura biologica per un confronto sui contenuti di quello che è stato soprannominato non a caso “Decreto ammazza-bio”, ossia quel Decreto “contaminazioni” dei prodotti biologici che tanto fa discutere.

Dopo la denuncia di WWF e Il Salvagente, in effetti, qualcosa sul testo è stato rivisto, ma secondo le Associazioni non basta.

Secondo le indiscrezioni trapelate – fanno sapere dal WWF – nel corso della riunione sono state concordate alcune correzioni al testo dell’art. 3 del Decreto che prevedeva il blocco della commercializzazione del prodotto biologico in caso di una contaminazione uguale o inferiore al limite di 0,01 mg/Kg.

Cosa c’è che non va nel Decreto “contaminazioni”

Nella bozza del Decreto ministeriale il problema posto in essere dalle Associazioni è quello relativo agli articoli 3 e 5, che riguardano la presenza nei prodotti di origine biologica di sostanze fitosanitarie non ammesse.

da un lato l’ articolo 3 blocca e sanziona il cibo biologico per la presenza accidentale di un pesticida in concentrazione al di sotto dello zero tecnico, ovvero di 0,01 mg/kg

di un pesticida in concentrazione al di sotto dello zero tecnico, ovvero di 0,01 mg/kg dall’altro, l’articolo 5 dà ai produttori una tolleranza sulla presenza accidentale di pesticidi in quantità maggiori (vale a dire superiori a 0,01 mg/kg). Tra queste sostanze ci sono: il boscalid, lo spinosad (considerato tra i responsabili della moria delle api) e il glifosato, che sarebbe tollerato fino a 20 volte il limite consentito in alcune colture

Le modifiche all’articolo 3

Le piccole modifiche mirerebbero a eliminare la compromissione dell’integrità del prodotto biologico per la presenza di tracce di più di una sostanza chimica non ammessa, per superare il problema delle miscele commerciali dei prodotti fitosanitari. Sarebbe stata eliminata la norma che prevedeva la garanzia da parte dell’operatore di escludere la reiterazione di un avvenimento causa della contaminazione non sotto il suo controllo (punto b, comma 6, art. 3).

Una banalità perché è evidente che l’agricoltore non avrebbe mai potuto fornire tale garanzia indipendente dalla sua volontà; sarebbe stato eliminato il “formalmente” come criterio di riconoscimento del falso positivo, dato che non esiste un elenco formale di falsi positivi (punto b, comma 7, art. 3); sarebbero stati eliminati i riferimenti alle generiche “tracce” dei contaminanti nel titolo e nel testo dell’allegato (una segnalazione di “tracce” non quantificabili costituirebbe per l’organismo di controllo un elemento per orientare eventualmente la futura attività d’ispezione, ma non comporterebbe da sola il blocco cautelativo del prodotto, che potrà essere comunque disposto nel caso emergano anche altri elementi di una sospetta contaminazione). In definitiva si tratta di modifiche che non cambiano i contenuti e gli effetti del contestato art. 3 del Decreto.

Le (non) modifiche all’articolo 5

Non sarebbe invece stato modificato l’articolo 5 del Decreto che prevede, anche in caso di contaminazione accidentale, involontaria e inevitabile, un aumento della tolleranza della presenza di una sostanza chimica non ammessa nei prodotti biologici, con una complicazione della normativa.

Sarebbe bastato mantenere il limite massimo complessivo di 0.01 mg/kg di sostanze chimiche non ammesse, prevedendo alcune deroghe per casi eccezionali, documentati con motivazioni scientifiche come nel caso dei fosfiti (sostanze chimiche non ammesse nel biologico che vengono prodotte naturalmente dalle piante).

Rimarrebbe poi inalterato l’aspetto bizzarro del Decreto che prevede non sanzioni, ma l’obbligo di non commercializzazione del prodotto qualora si rilevi la presenza di una contaminazione oltre i nuovi limiti indicati dall’art. 5, ed emerga che questa non è intenzionale, ma è accidentale con l’agricoltore che aveva seguito tutte le misure ragionevoli.

L’agricoltore sarebbe considerato non colpevole della contaminazione, ma subirebbe un danno economico e non verrebbe indennizzato per la perdita del prodotto.

Il Ministero dell’Agricoltura dovrebbe presentare nei prossimi giorni una versione aggiornata del testo del Decreto, con le correzioni concordate con le Associazioni di categoria. Intanto, le Associazioni invitano nuovamente il Ministero a eliminare gli articoli 3 e 5. Dove penderà l’ago della bilancia?

