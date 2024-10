La campagna che dirotta Google Street View e sfata i miti: mangiare locale è semplice e più economico

Una campagna innovativa punta a promuovere il cortocircuito alimentare cambiando la percezione che l’acquisto di diretto da produttori locali sia difficile, costoso o complicato

In un contesto in cui l’attenzione al consumo responsabile cresce costantemente, l’Apaq-W (Agenzia Vallone per la Promozione dell’Agricoltura di Qualità) insieme all’Agenzia dell’Aria ha lanciato una nuova campagna innovativa per promuovere il concetto di cortocircuito alimentare.

Questa iniziativa mira a cambiare la percezione comune che l’acquisto di prodotti locali sia difficile, costoso o complicato, dimostrando invece che è un’opzione alla portata di tutti, oltre che vantaggiosa sotto diversi punti di vista.

Il concetto di cortocircuito alimentare si basa sull’acquisto diretto dai produttori locali o attraverso negozi che supportano agricoltori e artigiani del territorio, eliminando intermediari e privilegiando prodotti freschi, di qualità e a chilometro zero.

Un recente studio ha tuttavia rivelato che l’87% dei francofoni desidera incrementare i propri acquisti da filiere corte, ma molti ritengono che non sia una scelta facilmente praticabile. Proprio per questo la nuova campagna si propone di sfatare queste convinzioni errate.

L’app permette di trovare facilmente prodotti freschi nelle proprie vicinanze

Un elemento centrale della strategia è l’applicazione mobile jecuisinelocal.be, disponibile su iOS e Android. Con oltre 1.165 produttori locali geolocalizzati, l’app consente ai consumatori di trovare facilmente prodotti freschi nelle loro vicinanze, facilitando l’accesso al cortocircuito e dimostrando che sostenere l’economia locale è più semplice di quanto si creda. In pochi passaggi, l’utente può individuare i produttori e negozi locali, riducendo il proprio impatto ambientale e godendo di prodotti stagionali.

La campagna, dal titolo “Don’t look far to eat well”, sfrutta i codici visivi di Google Street View, per suggerire che i prodotti locali sono letteralmente a portata di mano. L’obiettivo è quello di far percepire la facilità con cui si può optare per il cortocircuito alimentare. Attraverso spot televisivi, radiofonici e affissioni, l’iniziativa punta a sensibilizzare il pubblico sui benefici di questa modalità di consumo, non solo per il consumatore stesso, ma anche per la sostenibilità ambientale e l’economia locale.

Inoltre la campagna prevede l’aggiornamento costante di visual e messaggi nel corso dell’anno, per mettere in evidenza i prodotti di stagione e mantenere alta l’attenzione sull’importanza del consumo locale. Scegliere il cortocircuito diventa un modo tangibile per sostenere i produttori locali e contribuire a un’economia più sostenibile: fallo anche tu!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: #jecuisinelocal

Ti potrebbe interessare anche: