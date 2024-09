Un faro di speranza in un mare di plastica: stasera, dopo 6 anni di attività, le navi di Ocean Cleanup tornano a San Francisco

L'organizzazione pioniera nella lotta contro l'inquinamento da plastica negli oceani ha annunciato il ritorno del suo sistema di pulizia System 03 sulla costa californiana. L'equipaggio ha recuperato tonnellate di plastica dal Great Pacific Garbage Patch, un'isola di detriti galleggianti grande tre volte la Francia

Un’ondata di speranza presto si infrangerà sulla costa di San Francisco: questa sera, ore 21, le navi di Ocean Cleanup raggiungeranno la costa californiana, portando con sé un carico prezioso e al tempo stesso inquietante: tonnellate di plastica recuperate dal famigerato Great Pacific Garbage Patch, la “grande isola di immondizia del Pacifico”.

Era il 2018 quando, dallo stesso porto, partì la prima missione di The Ocean Cleanup, l’organizzazione non-profit olandese nata nei Paesi Bassi nel 2013 con l’ambizioso obiettivo di ripulire gli oceani dalla plastica. Oggi, dopo sei anni di duro lavoro, ricerca e sviluppo tecnologico, l’equipaggio torna a casa con un carico che testimonia il loro impegno instancabile.

Il protagonista di questa impresa è il System 03, l’ultima evoluzione del sistema di pulizia oceanica sviluppato da The Ocean Cleanup. Si tratta di una barriera galleggiante a forma di U, lunga 2,5 chilometri, che sfrutta le correnti oceaniche per catturare la plastica, dalle microplastiche alle reti da pesca abbandonate.

La destinazione del System 03 è stato il Great Pacific Garbage Patch, un’enorme accumulo di detriti marini situato nel Pacifico settentrionale. Questa “isola” di plastica, grande tre volte la Francia, è un triste simbolo dell’impatto dell’uomo sull’ambiente marino.

Un successo che alimenta la speranza

Il ritorno delle navi di The Ocean Cleanup a San Francisco è un momento di grande soddisfazione per l’organizzazione e per tutti coloro che credono nella possibilità di un futuro più pulito per i nostri oceani. Le tonnellate di plastica recuperate rappresentano un passo concreto verso l’obiettivo di The Ocean Cleanup di ripulire il 90% della plastica oceanica entro il 2040.

Fonte: theoceancleanup/Instagram

