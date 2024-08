Senna inquinata: c’è la prima “vittima”, atleta di Triathlon in ospedale per Escherichia coli (e il Belgio si ritira)

Quello che tanto si temeva è accaduto davvero: alcuni atleti, dopo la gara di triathlon, stanno accusando problemi di salute. In particolare, Claire Michel è finita in ospedale a causa di un'infezione da Escherichia coli, e il Belgio ha deciso di ritirare la sua squadra

Si torna a parlare della Senna, il fiume che attraversa Parigi, protagonista (sempre più in negativo) delle Olimpiadi 2024. Nonostante le speranze e gli sforzi degli organizzatori per garantire un ambiente sicuro, quanto sta accadendo negli ultimi giorni sembra dimostrare che le acque del fiume erano (e restano) un pericolo concreto per gli atleti.

La squadra di Triathlon del Belgio ha deciso ufficialmente di ritirarsi dopo che la sua atleta, Claire Michel, è finita in ospedale a causa di un’infezione da Escherichia coli, i cui sintomi sono emersi proprio dopo aver gareggiato nella prova di nuoto lo scorso 31 luglio.

Ricordiamo che la gara di triathlon era stata inizialmente rinviata a causa dell’inquinamento delle acque della Senna, dove erano stati riscontrati livelli di Escherichia coli superiori ai limiti consentiti. Successivamente, erano arrivate le rassicurazioni del comitato organizzatore, che aveva dichiarato le acque sicure dopo nuovi test.

In seguito alla gara, però, diversi atleti avevano vomitato, facendo riscattare le polemiche sulla sicurezza del percorso e sull’adeguatezza delle misure adottate per proteggere i partecipanti. Leggi anche: Olimpiadi di Parigi 2024: triathlon estremo nella Senna, gli atleti vomitano ripetutamente

I timori adesso sembrano più che mai fondati. È arrivata infatti la notizia che “Claire Michel, un membro della squadra, purtroppo è malata“, come si legge in una nota ufficiale che accompagna il ritiro del Belgio, la cui squadra dunque non parteciperà alla staffetta mista di triathlon prevista per il 5 agosto.

La salute degli atleti è prioritaria, e la decisione è stata unanime tra il Comitato Olimpico Belga e la Federazione di Triathlon. Nel triathlon camp belga però sono furiosi, perché lo scenario che tutti temevano si è effettivamente avverato.

Sembra tra l’altro che questo episodio non sia isolato: infatti, anche due triatleti svizzeri hanno riportato problemi di salute dopo aver gareggiato nella Senna. Si tratta di Adrien Briffod e Simon Westermann, entrambi colpiti da infezioni, a causa delle quali hanno dovuto rinunciare alla competizione.

È impossibile dire se l’infezione di Briffod sia legata alla qualità dell’acqua della Senna – ha dichiarato Hanspeter Betschart, medico della delegazione svizzera.

Ma il sospetto ovviamente resta forte dati i pregressi.

Le preoccupazioni riguardo alla qualità dell’acqua della Senna non sono nuove. Negli anni passati, numerosi allenamenti sono stati annullati proprio a causa dei livelli di inquinamento elevati, specialmente dopo le piogge che aggravano la situazione riversando maggiori quantità di sostanze inquinanti nel fiume.

La speranza è che le Olimpiadi di Parigi 2024 possano proseguire senza ulteriori incidenti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Nieuwsblad / La Libre

Ti potrebbe interessare anche: