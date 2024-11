Se hai lo scaldabagno, non hai idea di quanta acqua puoi risparmiare installando questo vaso di espansione

Ogni anno, uno scaldabagno può sprecare migliaia di litri d’acqua per la pressione della valvola di sicurezza: con un vaso d’espansione, puoi recuperare queste perdite e risparmiare risorse preziose, proteggendo il tuo portafoglio e l’ambiente

L’acqua è una risorsa preziosa, e il suo consumo eccessivo potrebbe portare a conseguenze drammatiche in futuro. Secondo il Centro regionale d’informazione delle Nazioni Unite, il 40% della popolazione mondiale soffre già di scarsità idrica. Per ridurre gli sprechi, il WWF consiglia alcune accortezze: preferire la doccia al bagno, chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti e installare dispositivi come rubinetti termostatici, soffioni a risparmio idrico e toilette a doppio scarico. Tuttavia, c’è un altro strumento poco conosciuto ma efficace: il vaso d’espansione per scaldabagno, capace di evitare perdite invisibili ma significative.

Lo scaldabagno, anche in perfetto stato, può essere una fonte di spreco. Durante la giornata, la pressione nella sua vasca aumenta per via della dilatazione dell’acqua riscaldata. Se la pressione supera un certo limite, la valvola di sicurezza rilascia piccole quantità d’acqua. Per un serbatoio da 200 litri, questa perdita può arrivare fino a 6 litri a notte, accumulando oltre 2.190 litri all’anno. Per un serbatoio da 300 litri, gli sprechi raggiungono anche i 3.285 litri.

Come funziona un vaso d’espansione e perché può salvare litri d’acqua ogni giorno

Il vaso d’espansione è un piccolo serbatoio riempito di aria sotto pressione e dotato di una membrana. Questo dispositivo immagazzina l’acqua che altrimenti verrebbe eliminata dalla valvola, regolandone la pressione e reimmettendola nella caldaia durante l’uso. Per un serbatoio da 200 litri, può evitare di perdere fino a 6 litri a notte.

L’installazione del vaso d’espansione è abbastanza semplice: il tecnico installerà un tubo flessibile all’ingresso dell’acqua fredda dello scaldabagno, aggiungendo un raccordo a T tra il serbatoio e il gruppo di sicurezza per fissare il vaso d’espansione. È fondamentale scegliere un vaso con capacità e pressione adeguate al tuo impianto.

