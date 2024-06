Questo distributore può generare 19 litri di acqua potabile (e fresca) al giorno gratis dall’aria di casa tua

Il rivoluzionario Next-Gen 3-in-1 Atmospheric Water Dispenser è un dispositivo che trasforma l'aria in acqua potabile, con un tasso di purificazione del 99,9%

Avete mai pensato di ottenere acqua potabile e perfettamente conforme ai vostri gusti direttamente dall’aria? Il Next-Gen 3-in-1 Atmospheric Water Dispenser rende possibile questa innovazione. Si tratta di un dispositivo che, oltre a fornire acqua purissima, migliora la qualità dell’aria e arricchisce l’acqua con minerali. È una soluzione pratica e sostenibile che sta facendo parlare di sé su Indiegogo.

Esistono vari metodi per filtrare l’acqua del rubinetto, come caraffe filtranti e perle di ceramica, ma alcuni preferiscono l’acqua in bottiglia, nonostante possa essere meno pura. Il nuovo distributore d’acqua atmosferico 3 in 1 offre una soluzione innovativa, funzionando come un deumidificatore che purifica l’acqua estratta dall’aria. Questo dispositivo non solo rende l’acqua potabile, ma offre anche un ulteriore livello di purificazione per l’acqua del rubinetto.

Il dispositivo funziona estraendo l’umidità dall’aria attraverso un sistema di filtrazione in sei fasi, che utilizza cotone, carbone attivo e altre fibre per eliminare le impurità. Successivamente, l’acqua viene trattata con luce UV per eliminare eventuali microbi residui, raggiungendo un tasso di purificazione del 99,9%. Inoltre, il dispositivo integra un filtro HEPA per purificare l’aria circostante, offrendo così acqua potabile e aria pulita.

Acqua fresca e personalizzabile

Oltre a produrre acqua potabile, il distributore offre due ulteriori funzioni. La società prevede di commercializzare cartucce per arricchire l’acqua con vari minerali e un sistema per fornire acqua ghiacciata in soli due minuti. Potrebbero anche essere disponibili aromi per personalizzare l’acqua, come nelle macchine per gasare. Il dispositivo sarà disponibile in due dimensioni: una da 14 litri e una da 19 litri, con future versioni dotate di pannelli solari per un uso autonomo, ideale per il campeggio.

Attualmente, la campagna di crowdfunding su Indiegogo ha superato del 2700% l’obiettivo iniziale. Il Next-Gen 3-in-1 Atmospheric Water Dispenser è disponibile in preordine al prezzo di 305 euro, con consegne previste per settembre 2024.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: IndieGoGo

Ti potrebbe interessare anche: