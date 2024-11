Questo box ti fa risparmiare 10 mila litri di acqua all’anno (e la corrente dello scaldabagno)

Due ingegneri francesi hanno creato AquaReturn, un dispositivo che elimina l’attesa dell’acqua calda e promette un risparmio annuo di 10.000 litri per rubinetto

Lo spreco di acqua fredda è una questione critica in molti Paesi industrializzati, incluso il nostro. Secondo quanto riportato da recenti ricerche, ogni cinque litri di acqua utilizzati, uno viene sprecato. Uno dei momenti di maggiore spreco si verifica quando si aspetta che l’acqua della doccia diventi calda, lasciandola scorrere inutilmente nel frattempo.

Per risolvere questo problema, due ingegneri elettronici francesi, Olivier Alconchel e Bernard Thirion di Nontron, hanno ideato l’AquaReturn. Questo dispositivo, prodotto e brevettato in Spagna, permette di evitare lo spreco di acqua fredda grazie a un meccanismo di ricircolazione che garantisce che l’acqua esca dal rubinetto solo quando ha raggiunto la temperatura desiderata, risparmiando così 10.000 litri all’anno per ogni rubinetto, corrispondenti a circa 45 € di risparmio.

Tecnologia semplice e risparmio energetico

L’AquaReturn si collega direttamente al circuito dell’acqua domestica. Una volta acceso il rubinetto, il dispositivo verifica la temperatura dell’acqua: se è ancora fredda, la reindirizza al serbatoio o alla caldaia, evitando inutili sprechi. Questo sistema continua finché l’acqua non raggiunge i 35°C, temperatura a cui il flusso viene ripristinato. Il vantaggio non è solo il risparmio d’acqua, ma anche un minor consumo di energia, dato che riduce l’attivazione del boiler. Infatti, il consumo dell’AquaReturn è di soli 2 kWh annui.

Il dispositivo è compatibile con qualsiasi tipo di impianto, che si tratti di scaldabagni elettrici, a gas o solari. Anche se il produttore raccomanda l’intervento di un professionista, l’AquaReturn può essere installato autonomamente se si ha una buona manualità, evitando così la possibilità di generare perdite. Questa invenzione brevettata è ora disponibile su Amazon al prezzo di 305 euro.

