Questa azienda sta per produrre acqua in lattina creata dall’aria e dalla luce solare (la rivoluzione grazie ai “pannelli idrici”)

Sky Wtr, l'acqua in lattina creata dall'aria e dalla luce solare: una soluzione sostenibile che promette di rivoluzionare l'accesso all'acqua potabile

Bere acqua è essenziale per la nostra salute, ma vi siete mai chiesti da dove verrà l’acqua potabile in futuro? Immaginate una soluzione rivoluzionaria che sfrutta l’aria e il sole per creare acqua pura, senza dipendere dalle risorse naturali tradizionali. Questo è esattamente ciò che sta facendo Source con la sua innovativa Sky Wtr. Una lattina d’acqua prodotta direttamente dall’aria e dall’energia solare, pronta a cambiare il modo in cui pensiamo e accediamo all’acqua potabile.

L’azienda Source ha sviluppato un sistema innovativo per produrre acqua potabile utilizzando “pannelli idrici” alimentati a energia solare. Questi pannelli rappresentano un metodo alternativo per ottenere acqua potabile senza dover ricorrere alle fonti tradizionali. Il processo è semplice ma efficace: i pannelli solari alimentano dei ventilatori che estraggono il vapore acqueo presente nell’aria.

Questo vapore viene poi fatto passare attraverso un materiale assorbente che trattiene l’umidità, e l’acqua così raccolta viene immagazzinata all’interno del pannello solare. Utilizzare il sole e l’umidità dell’aria è una soluzione promettente per rendere l’acqua potabile più accessibile. Inoltre, l’azienda utilizza lattine in alluminio riciclato e riciclabile all’infinito per confezionare questa nuova acqua, garantendo un impatto ambientale minimo.

Come funziona

L’energia solare alimenta dei ventilatori capaci di aspirare l’aria attraverso un materiale speciale che cattura il vapore acqueo. Una volta catturato, il vapore viene rilasciato utilizzando un flusso d’aria concentrato. Un sistema di controllo intelligente assicura che la temperatura del punto di rugiada all’interno del pannello idrico rimanga sempre superiore a quella dell’ambiente, favorendo così la condensazione dell’acqua pura.

L’acqua raccolta viene poi ozonizzata per garantirne la sterilità e mineralizzata per migliorarne il gusto e le qualità salutari. Questa acqua può essere consegnata direttamente a casa, in ufficio, in distributori automatici o in qualsiasi altro luogo per un uso pratico e conveniente. Il prodotto SKY WTR di Source sarà disponibile in lattine da 16 once (circa mezzo litro) al prezzo di $1.49 l’una, mentre un pacco da otto lattine costerà $11.99. L’acqua SKY WTR sarà in vendita nei principali rivenditori statunitensi entro questa estate 2024.

