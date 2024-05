Filter Caps, il rivoluzionario tappo filtrante che purifica l’acqua rendendola potabile

La Fondazione Baylor e la Croce Rossa colombiana stanno migliorando l'accesso all'acqua potabile in Colombia con un innovativo dispositivo filtrante biodegradabile chiamato "Filter Caps"

In una regione della Colombia, dove il sole batte implacabile e l’acqua è un miraggio più che una realtà quotidiana, circa quattro milioni di persone vivono con un accesso limitato a una delle risorse più fondamentali: l’acqua potabile. In un ambiente così arido, ogni goccia conta e la lotta per la sopravvivenza è una realtà costante.

In risposta a questa grave crisi, Ogilvy Colombia e la Fondazione Baylor hanno sviluppato “Filter Caps“, un dispositivo piccolo, biodegradabile – ma potentissimo – che può processare oltre 720.000 litri di acqua potabile all’anno. La Croce Rossa Colombiana si è unita a questa iniziativa donando 480 filtri, dimostrando un impegno concreto nella lotta contro la scarsità idrica.

Come funziona Filter Caps

Il cuore di questa innovazione è il “Filter Caps“, un dispositivo prodotto con una resina a base di amido di mais e canna da zucchero stampato in 3D, che si distingue per essere completamente biodegradabile. Questo piccolo dispositivo, lungo solo sei centimetri, può essere attaccato a due bottiglie contemporaneamente, permettendo di filtrare l’acqua da una bottiglia a un’altra. Attraverso l’uso di metalli, minerali e sostanze naturali, i “Filter Caps” eliminano efficacemente i batteri dall’acqua, rendendola sicura per il consumo. Tra questi, troviamo carbone attivo, Katalox, una sfera antibatterica, zeolita, e diverse fasi di filtraggio che assicurano la rimozione di microparticelle, mercurio, ferro e altri metalli pesanti, rendendo l’acqua non solo potabile ma anche alcalina e ricca di minerali.

Come specificato poco fa, questi tappi filtranti possono trattare fino a 200 mL di acqua al minuto, equivalente a più di 720.000 litri di acqua potabile all’anno. Grazie al supporto di Ogilvy Colombia, sono stati prodotti mille di questi tappi, con l’obiettivo di distribuirli per migliorare la vita di circa 10.000 persone in tutto il paese. Questa soluzione ingegnosa e facile da usare non solo promette di migliorare l’accesso all’acqua potabile per le popolazioni colpite dalla siccità in Colombia, ma ha anche il potenziale di essere estesa ad altre regioni del mondo che affrontano sfide simili. La semplicità e l’efficacia del “Filter Caps” potrebbero rappresentare un baluardo significativo nella lotta globale per l’accesso universale all’acqua potabile.

Fonte: Cruz Roja Colombiana

