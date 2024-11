Il semplice gesto quotidiano consigliato dall’idraulico che ti permette di risparmiare energia e denaro

Utilizzare il rubinetto in modo corretto e impostare il miscelatore su posizione fredda può fare la differenza nei consumi energetici: come ridurre gli sprechi di acqua calda e risparmiare sulla bolletta con un gesto semplice, ma efficace

Ogni giorno, il consumo medio di acqua calda per persona si aggira intorno ai 50 litri, pari a circa 20 m³ all’anno, secondo TotalEnergies. Questo utilizzo, sebbene normale, comporta un significativo dispendio di energia elettrica necessaria per riscaldare l’acqua che arriva fredda.

Tuttavia, c’è un piccolo gesto quotidiano che può aiutarti a ridurre tale consumo e risparmiare. Non diventerete ricchi, ma potreste almeno risparmiare abbastanza per un’uscita al cinema e, soprattutto, darete il vostro contributo alla salvaguardia dell’ambiente diminuendo l’uso di energia.

Regolare il rubinetto correttamente per risparmiare energia

Molti hanno l’abitudine di aprire il rubinetto direttamente sul lato dell’acqua calda. Questo è il primo errore: basta regolare il miscelatore su posizione tiepida. Non utilizzerete mai l’acqua a 50 °C così com’è, la mescolerai sempre con acqua fredda. Evitare un immediato aumento della temperatura permette al boiler o alla caldaia di attivarsi in modo meno intenso.

Ricordatevi anche di chiudere l’acqua mentre vi insaponate le mani o vi lavate i denti; è un altro modo per risparmiare sia acqua che energia. Dopo aver usato l’acqua calda, è fondamentale ripristinare il rubinetto sulla posizione dell’acqua fredda. Secondo il tecnico A. Lafey, questa semplice azione previene bruciature accidentali e limita il consumo energetico in caso di perdite o aperture accidentali.

Quanto si può risparmiare con questo semplice gesto?

Le cifre del risparmio variano a seconda dell’installazione e dell’uso familiare, ma i benefici sono evidenti. Meno accensioni della caldaia o del boiler significano minori costi di energia. Ogni litro di acqua calda non sprecato si traduce in una riduzione dei costi energetici che, su base annua, può arrivare a un risparmio tra il 5% e il 10% sulla bolletta. Questo semplice cambiamento di abitudine rappresenta non solo un risparmio economico, ma anche un importante passo verso un consumo più sostenibile.

Fonte: TotalEnergies

