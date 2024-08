Emergenza alluvione in Bangladesh: oltre 15 i morti e migliaia gli sfollati

Il Bangladesh ha affrontato nuovamente un'emergenza alluvioni con distretti devastati dalle inondazioni, morti e migliaia di sfollati in cerca di un ricovero. Il Governo ha allestito centri di accoglienza, distribuendo beni di prima necessità. La pesante alluvione ha già mietuto le sue vittime, oltre 15 secondo i media locali

Incessanti piogge monsoniche, case sommerse dall’acqua. Almeno 18 persone sono decedute in Bangladesh, messo in ginocchio dalle alluvioni. Milioni i civili colpiti dal violento evento, che ha interessato 11 vasti distretti del Paese portando con sé morte e distruzione.

Il Dipartimento per la gestione dei disastri ha stanziato fondi, aperto più di 3500 centri di accoglienza per dare rifugio ai migliaia di sfollati. Sono state attivate le squadre di soccorso con team di medici, paramedici e volontari pronti a offrire cure alle comunità alluvionate.

Sul campo anche i militari dell’esercito e della marina, intervenuti per portare in salvo coloro che sono rimasti bloccati nelle proprie abitazioni.

Il Flood Forecasting & Warning Centre del Bangladesh ha dichiarato che le condizioni metereologiche sono destinate a migliorare.

In un recente comunicato rilasciato in data odierna si legge che nelle prossime 24 ore non sono previste pesanti piogge nelle regioni nord-orientali. L’emergenza tuttavia permane. Il Governo sta continuando a monitorare da vicino la situazione..

Sono stati distribuiti generi alimentari e beni di prima necessità mentre nel mondo dello spettacolo è gara di solidarietà per aiutare le vittime dell’alluvione. Sul posto, le associazioni umanitarie stanno fornendo assistenza a chi non ha più niente.

Intere famiglie hanno perso tutto. Stiamo lavorando instancabilmente per fornire soccorso, ma la portata della crisi è travolgente. Il nostro obiettivo immediato è quello di fornire cibo secco, kit igienici e di prima necessità, che comprendono assorbenti e tamponi per il ciclo mestruale, acqua potabile pulita e sicura e soluzione salina orale a 7.500 vittime dell’inondazione in almeno 30 centri nel distretto Noakhali. Inoltre, stiamo pianificando di distribuire sovvenzioni in denaro alla popolazione per garantire di poter acquistare cibo e beni essenziali, kit per la dignità e kit per l’igiene tra le comunità negli altri distretti” ha dichiarato il team di ActionAid.