Ecco la rivoluzionaria sfera che produce acqua potabile grazie all’energia del sole

Questa sfera utilizza l'energia solare per produrre acqua potabile dall'acqua di mare o da altre fonti non potabili attraverso un processo di distillazione naturale. È una soluzione autonoma, sostenibile e priva di emissioni di CO2, progettata per fornire fino a 10 litri di acqua al giorno. Il sistema offre un'opzione economica per migliorare l'accesso all'acqua potabile.

Una sfera che produce acqua potabile grazie all’energia del sole

L’accesso all’acqua potabile nel mondo è ancora precluso a circa 2,2 miliardi di persone, mentre quasi la metà della popolazione globale (3,6 miliardi di persone) utilizza servizi igienici inadeguati, che possono mettere a rischio la salute pubblica e la sicurezza ambientale. Garantire l’accesso all’acqua per tutti è quindi un problema molto attuale e ancora irrisolto.

Rendere l’acqua utilizzabile è una sfida alla quale siamo chiamati a partecipare a livello globale. Sono molti, attualmente, studi in cerca di soluzioni per la creazione di dissalatori: hanno proposto un interessante dispositivo adatto alle aree desertiche, ricercatori dell’MIT, curiose macchine sono state create da fantasiosi imprenditori, come quella che trasforma l’aria in acqua.

Un’altra soluzione può essere offerta da questo semplice dispositivo, che utilizza l’energia solare per produrre in modo sostenibile acqua potabile dall’acqua di mare o da qualsiasi altra fonte d’acqua non adatta al consumo umano. Si tratta di una soluzione che potrebbe essere accessibile a tutti con costi minimi.

La sfera di vetro trasparente, chiamata HelioWater, raccoglie l’acqua non potabile e la riscalda naturalmente grazie al sole, raggiungendo temperature superiori a 100 °C, grazie all’aggiunta di un pannello solare, separando così germi e batteri. L’acqua evapora e si condensa sulla superficie interna della cupola superiore, formando delle gocce. Queste, ormai potabili, cadono infine sul fondo come pioggia.

La sfera è stata progettata per adattarsi a tutti gli ambienti in cui siano presenti il sole e una fonte d’acqua da trattare.

Il sistema, sviluppato dalla società Marine Tech nell’ambito di un progetto europeo denominato HELIO, funziona in modo autonomo, senza emettere CO2 e riproducendo un fenomeno naturale: la distillazione solare.

È una delle soluzioni più economiche e sostenibili per garantire l’accesso a un’acqua di qualità. Il processo è completamente autonomo e si basa su evaporazione, condensazione e mineralizzazione. Ogni sfera può produrre fino a 10 litri di acqua al giorno e ha una durata di vita di 30 anni.

Fonte: Heliowater

