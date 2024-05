Questo dispositivo converte l’aria in acqua potabile (e un imprenditore lo sta distribuendo gratis)

Moses West ha creato un dispositivo che aspira l’aria e la converte in acqua potabile usando meno energia dei tradizionali deumidificatori

L’accesso all’acqua potabile è una delle sfide più pressanti del nostro tempo, con oltre una persona su quattro nel mondo che ne è priva, secondo un rapporto delle Nazioni Unite. Per affrontare questo problema un imprenditore, Moses West, ha ideato un dispositivo che potrebbe rivoluzionare la disponibilità di acqua potabile nelle comunità bisognose: il Generatore di Acqua Atmosferica (Atmospheric Water Generator).

Il Generatore di Acqua Atmosferica di West funziona aspirando l’aria dall’ambiente, raffreddandola per condensare il vapore acqueo presente e convertendolo in acqua potabile. Questo processo, noto come generazione di acqua atmosferica, sfrutta la costante presenza di vapore acqueo nell’aria per produrre acqua pura, utilizzabile per il consumo umano.

La macchina di West è progettata specificamente per cercare e catturare le molecole di H2O, creando così una risorsa vitale a partire dall’umidità dell’aria. Una delle caratteristiche più innovative del dispositivo di West è la sua efficienza energetica.

Contrariamente ai tradizionali deumidificatori, che consumano molta energia, il Generatore di Acqua Atmosferica utilizza meno energia per produrre acqua potabile. Inoltre può essere alimentato da energie rinnovabili come l’energia solare, rendendolo un’opzione sostenibile e adatta a diverse condizioni climatiche e geografiche.

Il generatore è in grado di produrre oltre 8.300 litri di acqua potabile al giorno

La fondazione senza scopo di lucro di West raccoglie donazioni per costruire questi dispositivi e distribuirli gratuitamente alle comunità che ne hanno più bisogno. Finora West ha consegnato i suoi generatori a varie località, tra cui Porto Rico, Flint in Michigan, Sandbranch in Texas e anche all’esercito degli Stati Uniti. Attualmente, la fondazione sta lavorando per fornire acqua pulita agli orti urbani di Chicago, contribuendo a ridurre i deserti alimentari della città.

Il generatore di West è in grado di produrre oltre 8.300 litri di acqua potabile al giorno, con piani di espansione per aumentarne la capacità in futuro. La sua tecnologia è versatile e può funzionare in qualsiasi parte del mondo, adattandosi a condizioni climatiche diverse, dal Polo Nord al Sud.

L’invenzione di West non è unica nel suo genere, ma si distingue per il suo scopo umanitario. Mentre altri dispositivi simili sono venduti commercialmente, West si concentra esclusivamente sulla distribuzione gratuita dei suoi generatori nelle aree più bisognose.

In un’epoca in cui la sostenibilità e l’accesso alle risorse essenziali sono di primaria importanza, il Generatore di Acqua Atmosferica di Moses West rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui l’acqua potabile sia disponibile per tutti, ovunque si trovino.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: