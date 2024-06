Caraffe filtranti: quali sono gli svantaggi che spesso dimenticano di dirci quando ne acquistiamo una

Se state pensando di comprare una caraffa filtrante per garantirvi acqua buona da bere senza sprecare plastica, dovreste conoscere questi falsi miti legati all'uso di questo oggetto

Sappiamo che le bottiglie di plastica dell’acqua rappresentano un’enorme fonte di inquinamento: la plastica, derivato del petrolio, è un rifiuto spesso non riciclabile, che finisce incenerito o “dimenticato” in discarica, dove resta anche per decine di anni.

Ma non solo: se disperse nell’ambiente (come troppo spesso accade), le bottiglie in plastica si trasformano in una minaccia per gli animali, o ancora si degradano rilasciando pericolose e inquinantissime microplastiche.

Insomma, eliminare le bottiglie di plastica è il primo passo per ridurre il nostro impatto sull’ambiente. Tuttavia, l’idratazione quotidiana e costante è fondamentale per il nostro benessere. Come fare allora a essere idratati senza inquinare?

Esistono molte soluzioni alternative all’uso della plastica monouso per l’acqua da bere: l’acqua imbottigliata in vetro a cui si aggiunge la pratica del “vuoto a rendere”, l’acquisto di un filtro depuratore dell’acqua del rubinetto o la caraffa filtrante.

Quest’ultima, scelta da molti perché considerata un’alternativa ecologica all’acqua imbottigliata nella plastica dal costo contenuto, nasconde in realtà insidie che non andrebbero sottovalutate.

Analizziamo alcuni dei “falsi miti” che orbitano attorno all’uso delle caraffe filtranti che, come vedremo, non sono così vantaggiose ed ecologiche come potremmo pensare.

I falsi miti sulla caraffa filtrante

Rende l’acqua del rubinetto più pura di quella in bottiglia

Lo ricordiamo: l’acqua che esce dal rubinetto di casa (salvo diverse indicazioni) è potabile e buona da bere – quindi non sarà il passaggio nel filtro della caraffa a renderla più pura dell’acqua in bottiglia.

I filtri per caraffe possono migliorare il gusto e l’odore dell’acqua riducendo le concentrazioni di alcuni contaminanti (come il cloro), ma non interviene sulla purezza e sulla salubrità dell’acqua del rubinetto.

Riduce il calcare nell’acqua

Anche questo è un falso mito: Il calcare è un minerale che non viene mai filtrato da una caraffa filtrante.

In altre parole, non otterrete mai acqua demineralizzata solo facendo passare l’acqua del rubinetto attraverso i filtri di una caraffa: l’acqua rimarrà molto dura se non si ricorre ad altri strumenti – come il decalcificatore.

È più ecologica dell’acqua in bottiglia

Questo è vero, ma non del tutto. Infatti, se da una parte il ricorso alla caraffa ci evita lo spreco di bottiglie di plastica monouso, dall’altra i filtri delle caraffe filtranti devono essere cambiati regolarmente e smaltiti in modo corretto.

È più economica dell’acqua in bottiglia

Se vi sia o meno un risparmio economico nell’uso della caraffa filtrante rispetto all’acquisto di confezioni d’acqua, questo dipende dalle nostre abitudini di utilizzo – oltre che, ovviamente, dal prezzo dell’acqua nel comune in cui viviamo.

Per fare una stima del prezzo, dovremmo considerare la quantità di acqua che beviamo ogni giorno (e il corrispettivo in euro), il prezzo della caraffa filtrante e quello dei filtri.

Caraffa filtrante: sì o no?

Insomma, abbiamo visto che vi sono innegabili problemi legati all’uso della caraffa filtrante. Potremmo chiederci, a questo punto: è davvero un accessorio da adottare in un’ottica di sostenibilità?

Ecco alcuni motivi per cui dovremmo comunque usarla:

migliora il gusto e l’odore dell’acqua del rubinetto riducendo i livelli di cloro, alcuni metalli pesanti e altre impurità, rendendo l’acqua più piacevole da bere

è molto pratica e ci consente di dire addio al trasporto di pesanti confezioni d’acqua in bottiglia

ci permette, comunque, di ridurre il consumo di plastica monouso

può essere una valida opzione per bere acqua filtrata quando siamo fuori casa – per esempio in vacanza, in campeggio o in ufficio

se abbiamo una famiglia numerosa, potremmo valutare l’acquisto di una caraffa filtrante molto capiente (arrivano fino a 5 litri): in questo modo, avremmo un risparmio economico concreto.

